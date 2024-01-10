Це провокація: Держприкордонслужба України про нібито "стрілянину" на кордоні з Придністров’ям

Українцям нагадали про проросійські погляди керівництва невизнаної республіки

У Держприкордонслужбі України спростували інформацію про стрілянину на кордоні з Придністров’ям. Прикордонники не зафіксували нічого подібного та закликають українців не вірити фейковій інформації.

Про це повідомив у коментарі "РБК-Україна" речник ДПСУ Андрій Демченко. За його словами, такими провокаційними заявами влада Придністров’я підігрує російській пропаганді.

"Нестандартних ситуацій прикордонними вбраннями не фіксувалося. Заява, так званого Придністров’я, швидше несе провокаційний характер, з метою звинуватити в чомусь Україну, до того ж ми розуміємо, що цей анклав має проросійську спрямованість", — пояснив представник ДПСУ.

Нагадаємо, що інформацію про нібито стрілянину на кордоні з’явилася сьогодні на сайті "Міністерства державної безпеки" невизнаної республіки. За їхніми даними, інцидент стався ще 7 січня.

Внаслідок стрілянини нібито двоє громадян Придністров’я перетнули кордон з Україною. Влада невизнаної республіки не вказала, кого вважають винними у події.

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