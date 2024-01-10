Это провокация: Госпогранслужба Украины о якобы "стрельбе" на границе с Приднестровьем

Украинцам напомнили о пророссийских взглядах руководства непризнанной республики

В Госпогранслужбе Украины опровергли информацию о стрельбе на границе с Приднестровьем. Пограничники не зафиксировали ничего подобного и призывают украинцев не верить фейковой информации.

Об этом сообщил в комментарии "РБК-Украина" спикер ГПСУ Андрей Демченко. По его словам, такими провокационными заявлениями власти Приднестровья подыгрывают российской пропаганде.

"Нестандартных ситуаций пограничными нарядами не фиксировалось. Заявление, так называемого Приднестровья, скорее несет провокационный характер, с целью обвинить в чем-то Украину, к тому же мы понимаем, что этот анклав имеет пророссийскую направленность", — пояснил представитель ГПСУ.

Напомним, что информацию о якобы стрельб на границе появилась сегодня на сайте "Министерства государственной безопасности" непризнанной республики. По их данным инцидент произошел еще 7 января.

В результате стрельбы якобы двое граждан Приднестровья пересекли границу с Украиной. Власти непризнанной республики не указали, кого считают виновными в произошедшем.

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