У Байдена хочуть передати Україні 300 млрд дол. російських активів: є лише одна умова

У Європі тим часом до такої ідеї ставляться холодно

Адміністрація Джо Байдена підтримують законопроект, який передбачає можливість конфіскації заморожених активів Російської Федерації. Йдеться про 300 мільярдів доларів, які будуть спрямовані на відновлювальні роботи в Україні.

Для здійснення цього плану в життя буде потрібна підтримка та схвалення G7. Цю тему буде розглянуто на майбутній зустрічі країн "Великої сімки", яка призначена перед другою річницею повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це пише Bloomberg із посиланням на записки Ради національної безпеки (РНБ) США до Конгресу.

"Законопроект надасть виконавчій владі повноваження, необхідні для арешту російських суверенних активів на користь України", - йдеться у документі.

Зазначається, що підтримка Байденом цього кроку виникла після того, як республіканці в Конгресі заблокували фінансування України на суму понад 60 мільярдів доларів, частково через побоювання, що Вашингтон зазнає надто великого фінансового навантаження, оскільки контрнаступ Києва застопорився.

Білий дім у свою чергу намагається врівноважити це занепокоєння тим, що такий крок може зашкодити репутації фінансової системи США та спровокувати втечу від долара.

При цьому в Європі, де зберігається близько $200 млрд. заморожених російських активів, досить прохолодно ставляться до ідеї конфіскації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Росії почалася істерика через можливу конфіскацію заморожених активів РФ. Москва при цьому почала загрожувати Штатам.