У Байдена хотят передать Украине 300 млрд долл. российских активов: есть только одно условие

В европе тем временем к такой идее относятся холодно

Администрация Джо Байдена поддерживают законопроект, который предусматривает возможность конфискации замороженных активов Российской Федерации. Речь идет о 300 миллиардах долларов, которые будут направлены на восстановительные работы в Украине.

Для воплощения этого плана в жизнь будет необходима поддержка и одобрение G7. Эта тема будет рассмотрена на предстоящей встрече стран "Большой семерки", которая назначена перед второй годовщиной полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на записки Совета национальной безопасности (СНБ) США в Конгресс.

"Законопроект предоставит исполнительной власти полномочия, необходимые для ареста российских суверенных активов в интересах Украины", — говорится в документе.

Отмечается, что поддержка Байденом этого шага возникла после того, как республиканцы в Конгрессе заблокировали финансирование Украины на сумму более 60 миллиардов долларов, отчасти из-за опасений, что Вашингтон несет слишком большую финансовую нагрузку, поскольку контрнаступление Киева застопорилось.

Белый дом в свою очередь пытается уравновесить эту обеспокоенность тем, что такой шаг может навредить репутации финансовой системы США и спровоцировать бегство от доллара.

При этом в Европе, где хранится около $200 млрд замороженных российских активов, довольно прохладно относятся к идее конфискации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в России началась истерика из-за возможной конфискации замороженных активов РФ. Москва при этом начала угрожать Штатам.