Чи можна ходити в храм без хустки: відповідь ПЦУ

Епіфаній закликав не боятись йти до храмів

Вірянам не слід хвилюватись через свій одяг або незнання церковних традицій під час відвідування храмів. Приходити туди можна не знаючи молитов чи церковних правил.

Про це сказав предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній в інтерв'ю ТСН. Він закликав у будь-якому разі приходити до храму.

Він додав, що Православна церква України відкрита для всіх, та наголосив, що одяг немає значення.

"Я завжди говорив, що не обов'язково жінкам, коли вперше приходять до храму, якщо немає хустки чи немає там спідниці і так далі, то це не повинно бути перепоною, навпаки, людина повинна відчути, що її чекають, її тут люблять, її підтримують, їй дадуть пораду", — пояснив Епіфаній.

Нагадаємо, що ПЦУ залишила за монастирями та парафіями право вибору, чи переходити їм на новоюліанський календар. Тому в Україні релігійні свята можна відзначати й за новим, й за старим календарем. Одна з причин такого рішення – хотіли уникнути розколу та не порушувати свободу українців.

Раніше "Телеграф" показав ексклюзивні фото та відео того, як митрополит Епіфаній провів святкову літургію на Водохреще у Михайлівському соборі у Києві. На літургії побував фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.