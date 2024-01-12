Можно ли ходить в храм без платка: ответ ПЦУ

Епифаний призвал не бояться идти в храмы

Верующим не следует волноваться из-за своей одежды или незнания церковных традиций во время посещения храмов. Приходить туда можно не зная молитв или церковных правил.

Об этом сказал предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний в интервью ТСН. Он призвал в любом случае приходить в храм.

Он добавил, что Православная церковь Украины открыта для всех, и подчеркнул, что одежда не имеет значения.

"Я всегда говорил, что не обязательно женщинам, когда впервые приходят в храм, если нет платка или нет там юбки и так далее, то это не должно быть преградой, наоборот, человек должен почувствовать, что его ждут, его здесь любят, его поддерживают, ему дадут совет", — объяснил Епифаний.

Напомним, что ПЦУ оставила за монастырями и приходами право выбора, переходить ли им на новоюлианский календарь. Поэтому в Украине религиозные праздники можно отмечать и по новому, и по старому календарю. Одна из причин такого решения — хотели избежать раскола и не нарушать свободу украинцев.

Ранее "Телеграф" показал эксклюзивные фото и видео того, как митрополит Епифаний провел праздничную литургию на Крещение в Михайловском соборе в Киеве. На литургии побывал фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов .