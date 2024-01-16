Підірвали гранату у сільраді? Поліція показала наслідки вибуху на Тернопіллі (фото)

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та вибухотехніки

У приміщенні Білокриницької селищної ради невідомі підірвали вхідні двері. При цьому вночі місцеві мешканці чули звук, схожий на вибух.

До поліції вранці звернувся староста з села і розповів про те, що сталося. Про це повідомили у пресслужбі Поліції Тернопільської області.

"Він (староста, — Ред.) припустив, що це могло статися внаслідок вибуху, оскільки місцеві жителі кажуть, що 15 січня вночі почули звук, схожий на вибух. На щастя, ніхто не постраждав", — йдеться у повідомленні.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Територію на час обстеження поблизу ділянки обгородили. На думку експертів, двері були пошкоджені внаслідок підриву гранати.

Усі зібрані докази було направлено на експертизу. Співробітники поліції встановлюють осіб, які причетні до вибуху. За цим фактом слідчі внесли до ЄРДР відповідно до частини 2 статті 194 (навмисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу. Вирішується питання про внесення цього правопорушення та відповідно до статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 15 грудня 2023 року на Закарпатті, у будівлі Керецьківської сільської ради, депутат приніс із собою гранати та під час засідання підірвав їх. Внаслідок події загинули двоє людей і ще 23 отримали поранення.