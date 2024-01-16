Граната у сільраді: після смерті двох поранених підривнику загрожує більш суворе покарання

Загалом від теракту постраждало 23 особи, включно з підривником

Депутатові Сергію Батрину, який підірвав гранати під час засідання Керецьківської сільської ради у Закарпатській області, може загрожувати більш суворе покарання. Адже в лікарні від отриманих травм померло вже двоє людей.

Про це пише hromadske, посилаючись на інформацію Закарпатської обласної прокуратури. Зазначається, що тепер Батрину загрожує від 15 років тюрми або навіть довічне позбавлення волі

Після теракту депутату повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу, яка передбачає від 7 до 12 років ув'язнення. Але наявність загиблих внаслідок підриву призводить до перекваліфікації злочину.

Прокуратура готується після висновків експертиз перекваліфікувати дії підривника на ч. 3 ст. 258 ККУ. Сергію Батрину загрожуватиме 15 років тюрми або навіть довічне позбавлення волі.

Загалом від теракту постраждало 23 особи, включно з депутатом, який підірвав гранати.

Видання зазначає, що, за даними прокуратури, підозрюваний досі залишається в лікарні. Слідчі призначили йому психіатричну експертизу. Наразі розслідування ще триває.

Раніше "Телеграф" писав, що причиною того, що депутат сільради Сергій Батрин підірвав три гранати, могло стати дискусійне обговорення щодо призначення та визначення умов оплати праці голови Керецьківської ТГ на 2024 рік. Після конфлікту з колегами чиновник вийшов з кімнати засідань, а потім повернувся туди з боєприпасами. Він додає, що Батрин був проти виділення сільському голові надбавку у 50% та щомісячну премію у 100% від окладу.