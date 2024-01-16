Граната в сельсовете: после смерти двух раненых взрывателю грозит более суровое наказание

Всего от теракта пострадали 23 человека, включая взрывника

Депутату Сергею Батрину, взорвавшему гранаты во время заседания Керецковского сельского совета в Закарпатской области, может грозить более суровое наказание. Ведь в больнице от полученных травм скончались уже два человека.

Об этом пишет hromadske, ссылаясь на информацию Закарпатской областной прокуратуры. Отмечается, что теперь Батрину грозит от 15 лет тюрьмы или даже пожизненное лишение свободы

После теракта депутату сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса, которая предусматривает от 7 до 12 лет тюрьмы. Но наличие погибших в результате подрыва приводит к переквалификации преступления.

Прокуратура готовится после выводов экспертиз переквалифицировать действия взрывателя на ч. 3 ст. 258 УК. Сергею Батрину грозит 15 лет тюрьмы или даже пожизненное лишение свободы.

Всего от теракта пострадали 23 человека, включая депутата, взорвавшего гранаты.

Издание отмечает, что, по данным прокуратуры, подозреваемый до сих пор остается в больнице. Следователи назначили ему психиатрическую экспертизу. Расследование еще продолжается.

Ранее "Телеграф" писал, что причиной того, что депутат сельсовета Сергей Батрин взорвал три гранаты, могло стать дискуссионное обсуждение назначения и определения условий оплаты труда главы Керецковской ТГ на 2024 год. После конфликта с коллегами чиновник вышел из комнаты заседаний, затем вернулся туда с боеприпасами. Он добавляет, что Батрин был против выделения сельскому голове прибавки в 50% и ежемесячную премию в 100% от оклада.