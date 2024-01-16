Подорвали гранату в сельсовете? Полиция показала последствия взрыва на Тернопольщине (фото)

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и взрывотехники

В здании Белокриницкого поселкового совета неизвестные подорвали входные двери. При этом ночью местные жители слышали звук, похожий на взрыв.

В полицию утром обратился староста с села и рассказал о случившемся. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Тернопольской области.

"Он (староста, — Ред.) предположил, что это могло случиться в результате взрыва, поскольку местные жители говорят, что 15 января ночью услышали звук, похожий на взрыв. К счастью, никто не пострадал", — говорится в сообщении.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и взрывотехники. Территорию на время обследования близлежащего участка огородили. По мнению экспертов, дверь была повреждена в результате подрыва гранаты.

Все собранные улики были направлены на экспертизу. Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к взрыву. По данному факту следователи внесли в ЕРДР в соответствии с частью 2 статьи 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса. Решается вопрос о внесении этого правонарушения и в соответствии со статьей 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 15 декабря 2023 года на Закарпатье, в здании Керецковского сельского совета, депутат принес с собой гранаты и во время заседания взорвал их. В результате происшествия погибли два человека и еще 23 получили ранения.