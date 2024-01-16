Це ще не кінець: депутати не підтримали штрафи за порушення комендантської години

Любителям нічних прогулянок поки що можна видихнути

У вівторок, 16 січня 2024 року, депутати Верховної Ради України не ухвалили законопроєкт про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години. "За" проголосували 214 народних обранців.

Буде повторне голосування щодо цього законопроєкту. Про це народний депутат України Ярослав Железняк написав у своєму телеграм-каналі.

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"Рада не прийняла загалом #10195 щодо адміністративної відповідальності за порушення громадянами комендантської години. За лише 214 голосів. Буде повторне друге [голосування]", — написав Железняк.

Зазначимо, що йдеться про законопроєкт #10195, яким збираються запровадити штрафи для порушників комендантської години під час воєнного стану. Його розробляли спільно з Міністерством внутрішніх справ (МВС) та Національною поліцією. Громадяни за порушення можуть одержати штраф від 8000 до 17000 грн. Якщо ж вони зроблять це вдруге, то санкція збільшиться до 17-34 тис. грн.

Законопроєкт також передбачає штрафи для підприємств. За порушення спеціального режиму світломаскування або режиму роботи санкції буде введено проти керівника. Розмір штрафу складе від 51 000 грн до 102 000 грн. За повторне порушення доведеться заплатити від 170 до 340 тисяч гривень.

При цьому штрафів можуть не боятися люди, які під час комендантської години відвідують укриття, супроводжують тяжкохворих родичів, надають допомогу або допомагають в евакуації. Також не покарають гривнею тих, хто опинився на вулиці через крайню потребу.

Довідково: Комендантську годину в Україні запровадили після повномасштабного вторгнення Росії. Вона є у всіх регіонах, але місцева влада сама встановлює тривалість. Наразі в Україні немає покарання за порушення комендантської години.

Раніше "Телеграф" писав про нічне життя у Києві. Деякі столичні клуби продовжують влаштовувати вечірки, попри комендантську годину. Думки українців із цього приводу розділилися.