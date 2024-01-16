Это еще не конец: депутаты не поддержали штрафы за нарушение комендантского часа

Любителям ночных прогулок пока можно выдохнуть

Во вторник, 16 января 2024 года, депутаты Верховной Рады Украины не приняли законопроект об административной ответственности за нарушение комендантского часа. "За" проголосовали 214 народных избранников.

Будет повторное голосование по этому законопроекту. Об этом народный депутат Украины Ярослав Железняк написал в своем Телеграм-канале.

Сценарий войны России и НАТО

"Рада не приняла в целом #10195 в отношении административной ответственности за нарушение гражданами комендантского часа. За только 214 голосов. Будет повторное второе [голосование]", — написал Железняк.

Отметим, что речь идет о законопроекте #10195 о введении штрафов для нарушителей комендантского часа во время военного положения. Его разрабатывали совместно с Министерством внутренних дел (МВД) и Национальной полицией. Граждане за нарушение могут получить штраф от 8000 до 17000 грн. Если же они "попадутся" второй раз, то санкция увеличится до 17-34 тыс. грн.

Законопроект также предполагает штрафы для предприятий. При нарушении специального режима светомаскировки или режима работы санкции будут введены против руководителя. Размер штрафа составит от 51000 грн до 102000 грн. При повторном нарушении придется заплатить от 170 до 340 тысяч гривен.

При этом штрафов могут не бояться люди, которые во время комендантского часа посещают укрытие, сопровождают тяжелобольных родственников, оказывают домедицинскую помощь или помогают в эвакуации. Также не накажут гривней тех, кто оказался на улице из-за крайней необходимости.

Для справки: Комендантский час в Украине ввели после полномасштабного вторжения России. Он есть во всех регионах, но местные власти сами устанавливают его длительность. На данный момент в Украине нет наказания за нарушение комендантского часа.

Ранее "Телеграф" писал о ночной жизни в Киеве. Некоторые столичные клубы продолжают устраивать вечеринки, несмотря на комендантский час. Мнение украинцев по этому поводу разделилось.