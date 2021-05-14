Названо ім'я українського військового, який загинув на Донбасі 13 травня (фото)

У четвер, 13 травня, на Донбасі від кулі снайпера бойовиків загинув Павло Колесник.

Про це повідомляє 58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського в Facebook.

"13 травня під час несення служби на позиції внаслідок снайперського обстрілу отримав кульове поранення несумісне з життям сержант Колесник Павло Сергійович, старший водій мотопіхотної роти", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що загиблий військовий народився у селі Нове Чернігівської області. Служив в бригаді з вересня 2019 року.

Як повідомляв "Телеграф", в День піхоти, 6 травня, крім військовослужбовця 93-й бригади "Холодний Яр" Дмитра Товчігречка під час обстрілу українських позицій у Новотроїцького, від кулі снайпера в районі селища Піски під Донецьком загинув військовослужбовець 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського 22-річний Сергій Коробцов.

Також 8 травня в військовому госпіталі помер український військовослужбовець з Миргородського району Полтавської області, який отримав поранення біля Зайцеве 28 квітня.