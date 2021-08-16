Присів біля входу, встановив рушницю і вистрілив: з'явилося відео останніх хвилин життя Костянтина Павлова

Мер Кривого Рогу Костянтин Павлов наклав на себе руки. Ця версія, яка і раніше була основною, підтверджується відео з встановлених в його будинку камер відеоспостереження, які тепер є в розпорядженні слідства і потрапили в мережу.

Відео опублікував Telegram-канал "Інсайдер UA".

На відео видно, як Павлов на самоті ходить по дому, потім сідає біля входу, встановлює рушницю прикладом до стіни і робить постріл.

Варто відзначити, що оприлюднений відеозапис не повний.

Як розповіли "Телеграфу" джерела, знайомі з ходом слідства, на записах з камер видно, що перед скоєнням самогубства Павлов ходив по дому з рушницею, приставляв її до серця, ймовірно, приміряючись, відставляючи і знову приставляючи.

На повному відео видно, що він вставив в "Сайгу" один патрон. Багато курив і листувався по телефону.

За словами співрозмовника, сусід повідомив слідчим, що почув постріл в 6:37 ранку.

Як повідомлялося, тіло мера Кривого Рогу Костянтина Павлова було виявлено в його приватному будинку в селі Вільне на Дніпропетровщині 15 серпня.

У партії ОТЗЖ, в якій перебував Павлов, відразу, до яких-небудь повідомлень правоохоронців, відкинули версію про самогубство. Одним з аргументів співголови партії Вадима Рабиновича є те, що він розмовляв із загиблим за два дні до загибеліі той був веселий і розповідав про свої плани.

Багато хто також звернув увагу, що на оприлюднених в мережі фото з місця загибелі мера Кривого Рогу видно, що у лежачого поруч з тілом мисливського карабіна "Сайга" розкладений дротяний приклад. Ця обставина викликала подив у багатьох обивателів, а також стала приводом для підозр у вбивстві і спробі представити все за суїцид.

Разом з тим, один з українських спецназівців розповів "Телеграфу" про специфіку "Сайги", яка пояснює розкладений приклад.

Більш детально з історією загибелі Павлова, а також ключовими фактами і деталями, можна ознайомитися в цьому матеріалі.