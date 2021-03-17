Терміни вакцинації розтягуються: в Україні збільшили перерву між щепленнями

Міністерство охорони здоров'я України збільшило з 28 до 90 днів інтервал між першим та другим щепленнями індійською вакциною від коронавірусу "CoviShield".

Про це, а також про причини такого рішення розповів міністр охорони здоров'я України Максим Степанов у середу, 17 березня, в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Згідно з дослідженнями, які були проведені у Великобританії, Канаді, Франції, в інших країнах, які раніше почали вакцинацію разом з компанією AstraZeneca, для того, щоб досягти більшої ефективності вакцини, потрібно, щоб період між першим і другим щепленням оптимально був до 12 тижнів, краще 12 тижнів ", - розповів Степанов.

За його словами, українські фахівці, імунологи та члени Національної технічної групи експертів розглянули результати цих досліджень і рекомендували Міністерству охорони здоров'я України збільшити інтервал між щепленнями з 4 до 12 тижнів.

"Це пов'язано саме з ефективністю дії вакцини, з більшою захистом людини", - підкреслив Степанов.

Як повідомляв "Телеграф", у вівторок, 23 лютого в Борисполі приземлився літак з першою партією вакцини від коронавірусу Oxford / AstraZeneca виробництва індійської SII.

Для екстреного медичного застосування в Україні її схвалили 22 лютого.

Першим вакцинованим від коронавірусу в Україні став лікар-реаніматолог з Черкас Євген Горенко.