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Крим за крок до катастрофи: чому Путін може захопити Північнокримський канал і що зараз відбувається на півострові

Крим за крок до катастрофи: чому Путін може захопити Північнокримський канал і що зараз відбувається на півострові
14:23 Сьогодні Телеграф

Російські війська можуть готуватися до прориву з окупованого Криму в Каховку, щоб пустити воду з Дніпра в Північно-Кримський канал. Про актуальність такого сценарію свідчать багато подій останнього тижня.

Як показують щоденні зведення і дані розвідки, Росія нагнітає ситуацію на Донбасі та в окупованому Криму. Ряд кримських ЗМІ з посиланням на очевидців повідомили про масштабні пересування російських військ на анексованому півострові та по Кримському мосту. За ходом ситуації активно стежать НАТО і США - в Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією агресії Росії в Донбасі й перекидом військової техніки до кордону з Україною і до адміністративного кордону в Криму.

Військові експерти сходяться в думці про те, що Путін може вдатися до нової військової агресії, щоб отримати доступ до водопостачання окупованого Криму.

Водночас сам окупований півострів опинився на межі катастрофи.  Те що без прісної води окупований Крим довго не протримається, особливо в умовах кліматичних змін, демонструють низка факторів. На анексованому півострові вже не вистарчає води для елементарних потреб населення.  Весь 2020 рік кримчани прожили в умовах посухи та обмеженого водопостачання, проблеми з прісною водою нікуди не зникли і сьогодні.

Так жителі Сімферополя та 39 населених пунктів біля нього з серпня минулого року отримують воду лише 6 годин на добу. В такому ж режимі живуть мешканці Ялти та навколишніх міст і сіл з грудня. У Севастополі з осені 2020 запроваджено режим підвищеної готовності.

На вулицях Сімферополя та інших населених пунктів почали встановлювати резервуари для води:

У під'їздах багатоповерхівок розклеєні графіком подачі води:

Восени минулого року Аянське водосховище було заповнене менш ніж на третину:

Зневоджене найглибше в Криму Ізобільненське водосховище, що під Алуштою:

В селах біля Севастополя у криницях зникла вода. Місцеві жителі змушені були встановити спеціальні місткості для води та чекати, коли їм її підвезуть:

Зневоджене Чорноріченське водосховище, яке є основним джерелом водопостачання Севастополя:

На початку цього року в окупованому Криму випали досить рясні опади у вигляді дощу і снігу. Так за перші тижні січня випало біля 80% місячної норми. Навесні сніговий покров на Ай-Петрі та Ангарському перевалі почав танути. Крім того, у березні також було багато опадів. Завдяки цьому водосховища поверхневого стоку на півострові поповнились на 13 млн кубометрів. Однак, це мало рятує ситуацію, адже води в них зараз майже вдвічі менше, ніж рік тому. За підрахунками місцеві синоптики - всього 61,4 млн кубів. А це на 44,87 млн куб. м менше, ніж минулого року.

Нагадаємо, до окупації близько 85% води Крим отримував з материкової України. Щорічно навесні дніпровську воду пускали найдовшим в Європі Північно-Кримським каналом, який бере її з Каховського водосховища.

Україна припинила постачання води на півострів після анексії його Росією в 2014 році. Росія не змогла розв'язувати проблему з прісною водою в Криму. Тому загроза того, що Путін може захопити Північно-Кримський канал, цілком реальна.

Нещодавно було помічено, що  Росія масово перекидає бойову техніку в Крим.

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Надія Данищук
Автор: Надія Данищук
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Вода, Росія, Крим, Агресія РФ.
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