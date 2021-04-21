Замість тріумфу - новий цвях в труну імперії: чому путінський "закон джунглів" не спрацює з Україною

Журналіст Андрій Цаплієнко впевнений, що проводячи агресію проти України, президент Росії Володимир Путін намагається вирішити екологічну проблему з водою в Криму, про що навіть згадав під час щорічного звернення до зборів в середу, 21 квітня, між слів натякнувши на "закон джунглів".

"Гребля, яка зупинила подачу води на захоплений ворогом півострів - це була чи не єдина достойна відповідь України на окупацію. Тепер дніпровська вода один з пунктів ультиматуму Кремля. Агресор вимагає ресурси у жертв агресії, для окупованих ним територій. Ну а чо?

Інакше погрожує нацькувати своїх солдатиків на південь України. Воєнна доктрина РФ дозволяє застосовувати військову силу у разі гуманітарної катастрофи. І тут на адекватність агресора, який сьогодні під час виступу перед Федеральними Зборами натякав на "закони джунглів" обіцяв жорстку несиметричну відповідь ворогам, розраховувати не доводиться.

Тут на півдні Україна розпочала масштабні спільні навчання Збройних сил, СБУ, МВС та прикордонників. Незрозуміло, чому це сталося лише на третій тиждень нової російської загрози. Довго запрягаєте, хлопці. Втім рівень підготовки та озброєння наших підрозділів достатній, аби вторгення, якщо воно відбудеться, забило переконливий цвях в труну імперії".

Як повідомляв "Телеграф", раніше російський політолог Дмитро Орєшкін заявив, що мовчанням про Україну Путін визнав свій програш.

Також глава фракції КПРФ в Держдумі Геннадій Зюганов, фактично, прямо заявив про необхідність війни з Україною.