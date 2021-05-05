Ревізор в Україні: як приїзд держсекретаря США може позначитися на питанні Донбасу

Українське керівництво продовжує шукати зустрічі з владою Російської Федерації. Попри те, що російські війська почали відводити від українського кордону, ситуація все одно залишається напруженою. Адже Росія відводить не всі війська, а також створила безпрецедентно велику загрозу в Азовському морі, куди перекинула кораблі з Каспію.

Більш того - не вдалося укласти домовленості про "пасхальне перемир'я" на Донбасі. З огляду на це, розмова президентів України та Росії буде марним, якщо з нього вилучать теми деокупацію Донбасу і Криму, на чому наполягає Кремль. Таку думку "Телеграфу" висловив ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан, який раніше розповів про травневі й довгострокові загрози для Донбасу і не тільки.

"На тлі явної відсутності намірів вести конструктивний діалог з боку Кремля - маніакальне бажання вищого військово-політичного керівництва України провести зустріч Зеленського і Путіна виглядає безглуздо. Якщо на цій зустрічі не будуть обговорюватися питання деокупації Криму і частини Донбасу - про що там говорити? - дивується генерал. - Про капітуляції та повернення України у сферу впливу Росії?"

Василь Богдан впевнений, що українське керівництво має заручитися підтримкою американської сторони. І в цьому сенсі важливим вважає намічений на 5-6 травня візит до Києва держсекретаря США Ентоні Блінкена

"Очікується, що під час візиту Блінкена в Україні будуть обговорюватися безпекові та економічні питання, реформи. Але перш за все - саме безпека, тому що ми під постійною загрозою вторгнення РФ на нашу територію. Слід обговорити й питання намічених на літо самітів G7 і НАТО, можливої зустрічі президента США Джо Байдена і Путіна. Наша дипломатія повинна зробити все, щоб став можливим саміт США-РФ-Україна. Лише так, думаю, ми зможемо встати на шлях припинення російської агресії на східному напрямку і в Криму. Лише в такому форматі можна підіймати питання виведення російських військ з окупованих Донбасу і Криму, - підкреслює генерал. - А передбачувана зустріч Путіна із Зеленським у Ватикані, Єрусалимі, Відні... Так дійдемо до Місяця і Марса. Хаотична політика вищого військово-політичного керівництва України лише доводить, що там відсутня дорожня карта вирішення конфлікту, відсутня стратегія. У двосторонньому форматі (Київ-Москва) при виключенні з обговорень Донбасу і Криму, ми не зможемо вийти на питання деокупацію".

Нагадаємо, що глава Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю, опублікованому 26 квітня, заявив, що Зеленський не буде запрошувати Путіна на мирні переговори до Києва.

Президент України Володимир Зеленський сказав 26 квітня, що президент РФ Володимир Путін підтвердив бажання провести двосторонню зустріч. Про те, чи можлива ця зустріч, де, коли і за яких умов може пройти, а також які позитив і ризики може нести, "Телеграфу" розповіли експерти.