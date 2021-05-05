Скачать
Середа, 05.05.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Ревізор в Україні: як приїзд держсекретаря США може позначитися на питанні Донбасу
Ревізор в Україні: як приїзд держсекретаря США може позначитися на питанні Донбасу
Дорогий гість на порозі: чому візит Блінкена до Києва - дуже важлива подія для зовнішньої політики України
Дорогий гість на порозі: чому візит Блінкена до Києва - дуже важлива подія для зовнішньої політики України
"Червоних" зон в Україні стане більше: де погіршилася ситуація з коронавірусом
"Червоних" зон в Україні стане більше: де погіршилася ситуація з коронавірусом
Як захиститися від кліщів і що робити при укусі: доступна інфографіка
Як захиститися від кліщів і що робити при укусі: доступна інфографіка

Ревізор в Україні: як приїзд держсекретаря США може позначитися на питанні Донбасу

Ревізор в Україні: як приїзд держсекретаря США може позначитися на питанні Донбасу
06:22 Сьогодні Телеграф

Українське керівництво продовжує шукати зустрічі з владою Російської Федерації. Попри те, що російські війська почали відводити від українського кордону, ситуація все одно залишається напруженою. Адже Росія відводить не всі війська, а також створила безпрецедентно велику загрозу в Азовському морі, куди перекинула кораблі з Каспію.

Більш того - не вдалося укласти домовленості про "пасхальне перемир'я" на Донбасі. З огляду на це, розмова президентів України та Росії буде марним, якщо з нього вилучать теми деокупацію Донбасу і Криму, на чому наполягає Кремль. Таку думку "Телеграфу" висловив ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан, який раніше розповів про травневі й довгострокові загрози для Донбасу і не тільки.

"На тлі явної відсутності намірів вести конструктивний діалог з боку Кремля - маніакальне бажання вищого військово-політичного керівництва України провести зустріч Зеленського і Путіна виглядає безглуздо. Якщо на цій зустрічі не будуть обговорюватися питання деокупації Криму і частини Донбасу - про що там говорити? - дивується генерал. - Про капітуляції та повернення України у сферу впливу Росії?"

Василь Богдан впевнений, що українське керівництво має заручитися підтримкою американської сторони. І в цьому сенсі важливим вважає намічений на 5-6 травня візит до Києва держсекретаря США Ентоні Блінкена

 

"Очікується, що під час візиту Блінкена в Україні будуть обговорюватися безпекові та економічні питання, реформи. Але перш за все - саме безпека, тому що ми під постійною загрозою вторгнення РФ на нашу територію. Слід обговорити й питання намічених на літо самітів G7 і НАТО, можливої зустрічі президента США Джо Байдена і Путіна. Наша дипломатія повинна зробити все, щоб став можливим саміт США-РФ-Україна. Лише так, думаю, ми зможемо встати на шлях припинення російської агресії на східному напрямку і в Криму. Лише в такому форматі можна підіймати питання виведення російських військ з окупованих Донбасу і Криму, - підкреслює генерал. - А передбачувана зустріч Путіна із Зеленським у Ватикані, Єрусалимі, Відні... Так дійдемо до Місяця і Марса. Хаотична політика вищого військово-політичного керівництва України лише доводить, що там відсутня дорожня карта вирішення конфлікту, відсутня стратегія. У двосторонньому форматі (Київ-Москва) при виключенні з обговорень Донбасу і Криму, ми не зможемо вийти на питання деокупацію".

Нагадаємо, що глава Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю, опублікованому 26 квітня, заявив, що Зеленський не буде запрошувати Путіна на мирні переговори до Києва.

Президент України Володимир Зеленський сказав 26 квітня, що президент РФ Володимир Путін підтвердив бажання провести двосторонню зустріч. Про те, чи можлива ця зустріч, де, коли і за яких умов може пройти, а також які позитив і ризики може нести, "Телеграфу" розповіли експерти.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Андрій Пітонов
Автор: Андрій Пітонов
Перегляди: 115

Все по темі:

Энтони Блинкен, Агресія РФ, Війна на Донбасі, Василь Богдан.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Україна готує "колосальний іміджевий удар по Росії" через Крим: що відомо
02 Охорона репера Басти ледь не побила киянина за питання про Крим (відео)
03 Під Івано-Франківськом серед ночі чоловік відкрив стрілянину по людях на заправці (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
&quot;Пріоритетна мета&quot;: Саакашвілі розповів, яке місто України хоче захопити Путін
"Пріоритетна мета": Саакашвілі розповів, яке місто України хоче захопити Путін
У Лаврова назвали &quot;жестом відчаю&quot; санкції країн Заходу проти Росії
У Лаврова назвали "жестом відчаю" санкції країн Заходу проти Росії
Заморозки і потепління до 20 градусів: синоптики дали прогноз в Україні на
Заморозки і потепління до 20 градусів: синоптики дали прогноз в Україні на
Принцип Путіна: в Кремлі розповіли, чому лідер РФ ігнорує Зеленського
Принцип Путіна: в Кремлі розповіли, чому лідер РФ ігнорує Зеленського
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся