Мінус Степанов: коли розглянуть відставку міністра і хто сяде в його крісло

Після призначення Германа Галущенко міністром енергетики і переходом Юрія Вітренка в «Нафтогаз», наступною ротацією в Кабінеті міністрів може стати заміна міністра охорони здоров'я Максима Степанова, чиєї відставки вже давно домагається ряд парламентських фракцій і політиків. Про те, що така ротація можлива, говорить вже і прем'єр-міністр Денис Шмигаль, з яким, як кажуть в стінах Верховної Ради, у Степанова останнім часом погіршилися відносини. Детальніше про те, коли можливе голосування і хто може замінити міністра, в нашому матеріалі.

Претензій до Максима Степанова, який став третім міністром охорони здоров'я за час пандемії, накопичилося чимало. Це і відсутність масового тестування українців, якого немає з самого початку епідемії, скандали із закупівлями вакцин, в результаті чого Україна прищеплює своїх громадян повільніше всіх країн в Європі. І хоч Степанов публічно хвалиться рамковими угодами на постачання 10 млн доз вакцини Pfizer, потрібно розуміти, що рамковий договір зовсім не означає поставку і тим більше не гарантує терміни. І поки міністр Степанов радісно рапортує про завершення третьої хвилі епідемії, на місцях досі спостерігаються проблеми з киснем, а пацієнтів з лікарень виписують з низькою сатурацією - порятунок їх життів знову лягає на плечі волонтерів.

І хоча раніше у владі успішно відмахувалися від перспективи заміни Степанова, тепер навіть в рідній для президента фракції «Слуга народу» звучить все більше незадоволених питань до міністра.

На цьому тижні прем'єр-міністр Денис Шмигаль побічно дав зрозуміти, що Верховна Рада вже найближчим часом може звільнити одного міністра - охорони здоров'я.

«Недоторканних немає і ротації в уряді можливі. Конкретних кандидатур на сьогоднішній день у мене на розгляді немає ... У Верховній Раді зібрані підписи, фактично є постанова про звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Це поки єдина точка напруги, яка існує щодо міністрів», - повідомив Шмигаль в інтерв'ю «РБК-Україна».

Такий коментар пояснюється тим, що, як неофіційно говорять депутати, відносини між Шмигалем тп Степановим зараз не з кращих, незадоволені ним і в Офісі президента і в Верховній Раді. По суті, Степанов став зараз одним з основних збирачів негативу.

Ще до травневих свят фракція «Голос», яка в останні місяці систематично виступає з критикою Степанова, зібрала 150 голосів за постанову про винесення на позачергове засідання питання про звільнення Степанова з посади міністра охорони здоров'я. За словами народного депутата від «Голосу» Ярослава Железняка, серед 150 підписів, є 70 підписів народних депутатів від фракції «Слуга народу», в тому числі, підписався і глава комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький. Однак на самому комітеті питання відставки ще не розглядали, і, як кажуть у фракції «слуг», вирішення питання буде залежати і від того, як Степанов «пройде комітет».

Крім того, Степанова хочуть заслухати на фракції «СН», засідання якої, як розповіла "Телеграфу" заступник голови фракції Євгенія Кравчук, планується на п'ятницю, хоча раніше голова фракції Давид Арахамія анонсував її на четвер, 13 травня. І там же, на фракції, хочуть обговорити питання його відставки. А саме позачергове засідання має відбутися на наступному пленарному тижні, тобто, з 17 травня. Правда, поки, як не під запис говорять виданню депутати-слуги, все впирається в кандидату на заміну. «Офіційно фракція поки не обговорює жодну кандидатуру і жодних розмов з депутатами не ведеться», - прокоментував нардеп Роман Грищук.

За інформацією видання, голосування за відставку Степанова може відбутись уже у наступний четвер, 20 травня.

В опозиції кажуть, що готові підтримати зняття Степанова з поста міністра. «Такі питання ми зазвичай вирішуємо на фракції, її ще не було, але можу вже зараз сказати, що голосувати за його відставку треба. Звичайно, не можна вішати на нього всіх собак, оскільки в цивілізованих країнах за вакцинацію та боротьбу з епідемією відповідають перші особи держави. Але роль Степанова в провалі боротьби величезна. А з наступником нехай визначається влада і коаліція», - прокоментував нардеп від «ЄС» Олексій Гончаренко.

А от не під запис кілька співрозмовників видання говорить, що поки є три варіанти розвитку подій: перший - призначення санітарного лікаря Віктора Ляшко. Його називають одним з найбільш ймовірних кандидатів, тому що він вже залучений в роботу МОЗ, і у нього не такий високий антирейтинг, як у Степанова. Однак, в Офісі президента все одно розглядають можливості призначити когось іншого, так як з Ляшко у ОП особлива історія відносин. Перед виборами мера Києва, Віктор Ляшко був одним з кандидатів в противники Віталію Кличку, нарівні з протеже глави ОП Андрія Єрмака Миколою Тищенко, під Ляшко навіть починала працювати компанія політтехнологів, однак через те, що на той момент у нього за внутрішніми опитуваннями були високі показники антирейтингу, від ідеї висунення Ляшко вирішили відмовитися, і висунути депутата Ірину Верещук.

Пізніше Ляшко мав стати кандидатом в мери столиці від партії «За майбутнє», однак і там, в результаті вибрали іншу кандидатуру. Тепер же Ляшко активно працює на ниві МОЗ, хоча і після приходу Степанова, останній став перебирати на себе публічність. Втім, більше в негативному ключі, з огляду на скандали із закупівлею вакцин, конфлікти на телеефірах з волонтерами та маніпулювання статистикою. У Ляшка у відповідь на питання про те, чи пропонували йому офіційно очолити МОЗ, не спростували і не підтвердили цю інформацію, відповівши, що «Поки по цій темі немає коментарів».

«Ляшко сам давно хоче зайняти цю позицію, але питання в тому, що за відставку 226 голосів вже назбирається, а ось за його призначення - велике питання, так як він же теж працює в МОЗ, яке зараз все підряд критикують», - коментує один з членів монобільшості не під запис.

Тому як варіант, звільнити Степанова, а керувати відомством з приставкою в.о. залишити його заступника. Правда, проти такого розвитку подій виступає ряд народних депутатів, з огляду на непросту ситуацію з COVID-19, пошук іншого кандидата, як третій варіант розвитку подій, який би зараз захотів очолити МОЗ також ускладнюється тим, що кого б не призначили, він апріорі буде викликати багато критики з боку суспільства, втомленого від карантину і незадоволеного темпами вакцинації.

Хоча, на думку політичного експерта Володимира Фесенка, питання може зрушити з мертвої точки тільки після того, як його ініціює Офіс президента або в Кабміні. «Згадайте, останнім часом хоч одного міністра звільняв парламент? Ні. Вони не будуть йти на поступки опозиції, навіть незважаючи на те, що серед тих, хто підписався є 70 «слуг». Звільняти будуть або як раніше - через Кабінет міністрів, або рішенням ОП руками «Слуг народу», - прокоментував Фесенко.

Нагадаємо, чутки про звільнення час від часу з'являються в пресі. Востаннє про це говорили в кінці квітня.