Меркель приїде до Києва перед Днем незалежності України: що відомо про її прощальний візит

Перед «Кримською платформою» і Днем Незалежності, 22 серпня, в Україну прибуде канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Про це на сторінці в Facebook повідомляє прессекретар Зеленського Сергій Никифоров.

За його словами, на порядку київської зустрічі - "безпека, двосторонні відносини та інші актуальні питання".

Як пише Telegram-канал "VESTI", канцлер Німеччини та президент України також обговорять питання транзиту газу і Донбас.

Візит канцлера в Україну Зеленський обговорив з Меркель ще в липні на зустрічі в Берліні.

Відомо, що Меркель приїде всього на один день - 22 серпня вона повернеться до Німеччини.

Швидше за все, ця зустріч потрібна для спілкування з президентом України перед його поїздкою до Вашингтона.

Судячи з риторики канцлера за останні роки - на «Кримської платформі» чекати її не варто.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в Україні святкуватимуть День Незалежності - оприлюднений список учасників масштабного концерту. На організацію урочистих заходів виділять рекордну суму в розмірі 5,4 мільярда гривень. Варто відзначити, що в цьому році 30-річчя незалежності України святкуватимуть три дні.

Нагадуємо, що ще в травні 2021 року Володимир Зеленський розповів про програму святкування. Глава держави зазначив, що вона буде насичена різними подіями, деякі з яких пройдуть в Україні вперше.