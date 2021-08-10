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Білоруського дипломата в Києві викликали "на килим" після одіозних висловлювань Лукашенка

Білоруського дипломата в Києві викликали "на килим" після одіозних висловлювань Лукашенка
Оновлено 17:21 Сьогодні Телеграф ілюстративне фото

До Міністерства закордонних справ України у вівторок, 10 серпня, викликали тимчасового повіреного в справах Республіки Білорусь в Україні Кіріла Камишева, щоб висловити йому незгоди з гучними заявами невизнаного міжнародною спільнотою президента Білорусі Олександра Лукашенка, що прозвучали в рамках "Великої розмови з президентом" в понеділок, 9 серпня.

Про це 10 серпня повідомляє пресслужба МЗС України.

Білоруського дипломата застерегли, що заяви Лукашенка про готовність визнати російський суверенітет над тимчасово окупованих українським Кримом є "співучастю" з РФ. Цими словами самопроголошений президент порушує міжнародні зобов'язання Білорусі щодо дотримання норм і принципів міжнародного права.

Також в МЗС України попросили пояснення слів Лукашенка про допуск білоруською стороною на свою територію самозваних «прокурорів» з тимчасово окупованого Луганська для допиту Романа Протасевича. Раніше в МЗС Білорусі цей факт заперечували.

Крім того, в українському міністерстві висловили невдоволення щодо слів Лукашенка про «переправлення зброї» і підготовку Україною «бойовиків» для дій на території Білорусі.

У МЗС вважають, що такими заявами Лукашенка хоче створити образ України як «ворожої» для Білорусі та білоруського народу. Також в міністерстві кажуть, що завдяки словам про зовнішні загрози Лукашенко намагається виправдати свої репресивні методи та обмеження прав і свобод громадян Білорусі.

Крім того, в Україні звернули увагу на погрози невизнаного міжнародною спільнотою президента «поставити на коліна» Україну, прикриваючись Путіним.

Білоруському дипломату Камишеву вказали, що ці слова є проявом слабкості Білорусі, а не демонстрацією сили.

"Путін не зміг поставити Україну на коліна, тому надії Лукашенко на нього є програшною ставкою", - говорять в МЗС.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 9 серпня президент України Володимир Зеленський відреагував на заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Нагадуємо, що під час пресконференції Олександр Лукашенко зробив гучну заяву про те, що пробуде в кріслі президента недовго.

Також Лукашенко заявив, якщо він подзвонить Зеленському, то той не підніме трубку через "нерозуміння цієї розмови американцями".

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Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
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Білорусь, Олександр Лукашенко, МЗС України, Кіріл Камишев.
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