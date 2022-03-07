Росіяни завезли на захоплену Запорізьку АЕС купу пропагандистів: подробиці

На станції планують знімати сюжети про "безпеку" ядерного об'єкта у руках окупантів.

На територію захопленої окупантами Запорізької АЕС привезли 14 російських пропагандистів, які збираються писати сюжети про нібито "безпеку" електростанції, щоб виправдати тероризм загарбників.

Про це у понеділок, 7 березня, повідомив "Енергоатом".

Очікується, що пропагандисти планують розповсюджувати лжеінформацію про те, що найбільший у Європі ядерний об'єкт у їхніх руках нібито "у безпеці". Також заплановані зйомки працівників станції, які (під дулом автомата) будуть дякувати "визволителям".

Станом на зараз на території ЗАЕС знаходиться близько 50 одиниць важкої техніки, боєприпаси, вибухівка та щонайменше 400 окупантів.

Персонал станції працює, але всі технічні рішення змусили узгоджуватись із представником ворога.

"Наразі радіаційний фон на ЗАЕС і прилеглих територіях перебуває в нормі. Однак будь-якої миті ситуація може змінитися внаслідок порушення загарбниками вимог ядерної та радіаційної безпеки", — додали у "Енергоатомі".

Нагадаємо, що ситуація з АЕС погіршилася після того, як російські війська почали наступ на Енергодар, а потім відкрили прицільний вогонь по станції. Під час обстрілів 4 березня було зафіксовано попадання по одному із реакторів.Там спалахнула пожежа. Експерти заявили, що у разі вибуху на Запорізькій АЕС ударна хвиля може дійти російського Уралу.

Президент України Володимир Зеленський після обстрілів закликав європейських лідерів зупинити російське вторгнення та не допустити повторення подій Чорнобиля.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в МАГАТЕ пообіцяли надіслати перевірку на українські АЕС, зокрема вони планують відвідати ЧАЕС, яка вже кілька днів перебуває під контролем окупантів.