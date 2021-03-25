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Четвер, 25.03.2021
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Що відомо про китайську вакцину, яку везуть в Україну (інфографіка)

Що відомо про китайську вакцину, яку везуть в Україну (інфографіка)
17:58 Сьогодні Телеграф

Відправлена в Україну з Китаю в четвер, 25 березня, перша партія вакцин проти коронавірусу COVID-19 "CoronaVac" виробництва китайської компанії Sinovac Biotech має ряд особливостей і специфіку, яка відрізняє її від інших вакцин від цього вірусу.

"Телеграф" спробував зібрати всю корисну інформацію про цю китайську вакцину і оформив її в зручній інфографіці:

Синовак_инфографика_укр

Для застосування в Україні вакцину Sinovac схвалили 9 березня.

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Варто відзначити, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган отримав щеплення цієї вакцини в середині січня.

Раніше, головний санлікар України Віктор Ляшко заявив, що ефективність вакцини Sinovac вище 70%.

Перша партія з замовлених України 1 915 000 вакцин "CoronaVac" була відправлена літаком 25 березня.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
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Все по темі:

Вакцина, Инфографика, Коронавірус, Covid-19, CoronaVac, Sinovac Biotech.
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