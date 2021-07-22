Ігор Пустовіт розкрив, як буде "ділити" дітей з Сашею Бо

Відома колишня інста-пара України розлучається після п'яти років подружнього життя. Блогери з Івано-Франківська Саша Бо і Ігор Пустовіт завжди позиціонували себе як щаслива сім'я, але, за словами чоловіка, рішення до розлучення було зваженим і воно назрівало роками.

Нагадаємо, що пара тепер живе окремо, але це не заважає їм обом виховувати своїх двох синів: 5-річного Данила і 3-річного Євгена.

Ігор розповів, що вони з Олександрою поки домовляються на словах, з ким і скільки часу будуть проводити хлопчики, поки йде шлюборозлучний процес.

"Ну ми ж дорослі люди і розуміємо, що нашим дітям потрібні і мама, і тато, тому зараз домовляємося на словах, до кінця місяця діти будуть у мене, але також її адвокати готують договори, за якими ми все узгодимо і усілякі випадки в майбутньому, і суд нас має розвести максимально швидко і легко за цими договорами, тобто за згодою двох сторін", - поділився з підписниками в сторіз Інстаграма чоловік.

Раніше блогер поміркував, чи варто залишатися разом чоловікові і дружині тільки заради дітей.

Нагадаємо, що Саша Бо є першим україномовним блогером, якій вдалося зібрати мільйонну аудиторію в Інстаграмі. Екс-кохані рекламують засоби по догляду за собою і інші речі, а також діляться з підписниками фото і відео зі своїми дітьми.