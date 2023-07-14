Селена Гомес, що помітно округлилася, поділилася веселими фото з Камілою Кабельйо (фото)

Співачки дуже давно дружать

Американська співачка та актриса Селена Гомес, яка раніше засвітилася у тренчі від українського бренду, повеселіла своїх шанувальників добіркою смішних фото зі своєю подругою та колегою, 26-річною співачкою Камілою Кабельйо, яка до речі останнім часом помітно схудла.

На своїй сторінці в Інстаграм Гомес опублікувала кілька фото, які були зроблені під час їхнього спільного відпочинку з Камілою Кабельйо в Лос-Анджелесі. Зазначимо, що, судячи з фото, дівчата чудово і весело проводили час.

"Випадкові моменти з Камілою Кабельйо" — коротко підписала публікацію Селена, відзначивши свою подругу.

Селена Гомес і Кабельйо протягом багатьох років пов’язані міцними тенетами, і їхня творча співпраця підтверджує це. У 2015 році вони об’єднали свої зусилля для запису треку "Bad Liar", що увійшов до альбому Селени Гомес "Revival".

Нагадаємо, що нещодавно 30-річна Селена Гомес показала, як виглядає без макіяжу. Дівчина не приховує, яка вона насправді. Варто зазначити, що акторка останнім часом помітно округлилася. Зірка заявляла, що страждає від біполярного розладу.