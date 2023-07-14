Заметно округлившаяся Селена Гомес поделилась веселыми фото с Камилой Кабельо (фото)

Певицы очень давно дружат

Американская певица и актриса Селена Гомес, которая ранее засветилась в тренче от украинского бренда, повеселила своих поклонников подборкой смешных фото со своей подругой и коллегой, 26-летней певицей Камилой Кабельо, которая кстати в последнее время заметно похудела.

На своей странице в Инстаграм Гомес опубликовала несколько фото, которые были сделаны во время их совместного отдыха с Камилой Кабелло в Лос-Анджелесе. Отметим, что судя по фото, девушки отлично и весело проводили время.

"Случайные моменты с Камилой Кабельо" — коротко подписала публикацию Селена, отметив свою подругу.

Селена Гомес и Кабельо на протяжении многих лет связаны крепкими узами, и их творческое сотрудничество подтверждает это. В 2015 году они объединили свои усилия для записи трека "Bad Liar", вошедшего в альбом Селены Гомес "Revival".

Напомним, что недавно 30-летняя Селена Гомес показала, как выглядит без макияжа. Девушка не скрывает, какая она на самом деле. Стоит отметить, что актриса за последнее время заметно округлилась. Звезда заявляла, что страдает от биполярного расстройства.