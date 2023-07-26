Світ втратив видатну співачку: чим Шинейд О’Коннор запам’яталася світу

Незадовго до смерті співачка втратила сина

Померла відома ірландська співачка та композитор Шинейд О’Коннор. Їй було лише 56 років.

Про це повідомляє The Irish Times із посиланням на її родичів. Причина смерті співачки наразі невідома.

"З великим сумом ми оголошуємо про смерть нашої коханої Шинейд. Її сім’я та друзі спустошені і просять усамітнення у цей дуже важкий час", — сказано у повідомленні сім’ї співачки.

У Шинейд О’Коннор залишилося троє дітей. У 2017 році вона боролася із психічним розладом (біполярним розладом), а осінь того ж року офіційно змінила ім’я на Магду Давіт. У 2018 році у своєму профілі у Twitter вона оголосила, що прийняла іслам.

Всього у Шінейд О’Конор було четверо дітей: Шейн Ланні, Джек Рейнолдс, Ройсін Уотерс та Ієшуа Бонадіо. Але 8 січня 2022 року 17-річний Шейн наклав на себе руки.

Відома дублінська виконавиця випустила 10 студійних альбомів, а її пісню Nothing Compares 2 U назвали синглом номер один у світі в 1990 році за версією Billboard Music Awards. Вона очолювала американські чарти чотири тижні поспіль. Також співачка здобула першу нагороду за класичний ірландський альбом на церемонії вручення нагород RTÉ Choice Music Awards на початку цього року.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що померла легендарна актриса Джейн Біркін. Вона запам’яталася ролями у фільмах "Блоу-ап", "Калейдоскоп", "Слоган".