Мир потерял выдающуюся певицу: чем Шинейд О'Коннор запомнилась миру

Незадолго до смерти певица потеряла сына

Скончалась известная ирландская певица и композитор Шинейд О'Коннор. Ей было всего 56 лет.

Об этом сообщает The Irish Times со ссылкой на ее родственников. Причина смерти певицы на данный момент неизвестна.

"С большой грустью мы объявляем о кончине нашей любимой Шинейд. Ее семья и друзья опустошены и просят уединения в это очень трудное время", — сказано в сообщении семьи певицы.

У Шинейд О'Коннор осталось трое детей. В 2017 году она боролась с психическим расстройством (биполярным расстройством), а осень того же года официально сменила имя на Магду Давит.

В 2018 году в своем профиле в Twitter она объявила, что приняла ислам.

Всего у Шинейд О’Конор было четверо детей: Шейн Ланни, Джек Рейнолдс, Ройсин Уотерс и Иешуа Бонадио. Но 8 января 2022 года 17-летний Шейн покончил с собой.

Известная дублинская исполнительница выпустила 10 студийных альбомов, а ее песня Nothing Compares 2 U была названа синглом номер один в мире в 1990 году по версии Billboard Music Awards. Она возглавляла американские чарты четыре недели подряд. Также певица получила первую награду за классический ирландский альбом на церемонии вручения наград RTÉ Choice Music Awards в начале этого года.

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