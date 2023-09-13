Ілон Маск показав фото Ембер Герд у косплеї Мерсі з Overwatch: що ховається за спокусливим образом

У біографії Маска стосунки з актрисою називаються складними та токсичними

Американський мільярдер, засновник SpaceX, Tesla та власник Twitter Ілон Маск поділився у соцмережах знімком актриси Ембер Герд. Коли вони були у стосунках, зірка вбиралася в образ Мерсі — персонажа гри Overwatch, про це йдеться і в біографії Маска, що нещодавно вийшла, під авторством Уолтера Айзексона.

Фото зірки у спокусливому вбранні 52-річний Ілон Маск поділився на своїй сторінці у Twitter. Чи давала право публікувати фотографію 37-річна зірка "Аквамена" Герд, невідомо.

Так, Мерсі – один із найпопулярніших персонажів ігор Overwatch компанії Blizzard Entertainment. Анімаційний ангел вміє зцілювати та посилювати інших гравців команди, має дар воскрешати полеглих, вважається лікарем.

Як пише Daily Mail, посилаючись на книгу Айзексона "Ілон Маск", Герд нагадувала засновнику Tesla вищезгаданого персонажа. Чим саме – не зазначається. У біографії стверджується, що актриса протягом двох місяців створювала костюм Мерсі, щоб використати його у рольових іграх із Маском.

Ембер Герд і персонаж Мерсі, образ якого вона косплеїла

Додамо, що біографія описує стосунки Маска та Хьорд токсичними та болючими. Сім’я підприємця не любила і навіть зневажала актрису.

Зазначимо, що сама актриса на витівку колишнього коханого привселюдно не реагувала. Свій акаунт у Twitter Герд видалила відразу після того, як соцмережу придбав Маск. Нагадаємо, згодом він змінив традиційний логотип на "Х".

Роман Ілона Маска та Ембер Герд

Стосунки засновника SpaceX з актрисою почалися в період, коли вона розлучалася з Джонні Деппом. Роман розпочався у 2016 році, але громадськість про нього дізналася лише за рік. В 2018 році пара оголосила про розрив, озвучена причина – щільні графіки обох. Маск і Герд то розходилися, то сходилися, але до шлюбу це так і не привело. Варто додати, що Депп під час їхнього скандального розлучення та численних судів звинувачував Герд у зрадах із Маском чи не після весілля.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Джонні Депп виграв тривалий судовий розгляд проти своєї колишньої Ембер Герд. Актриса винна акторові компенсацію у розмірі 15 мільйонів доларів у справі про наклеп.