Илон Маск показал фото Эмбер Хёрд в косплее Мерси из Overwatch: что скрывается за соблазнительным образом

В биографии Маска отношения с актрисой называются сложными и токсичными

Американский миллиардер, основатель SpaceX, Tesla и владелец Twitter Илон Маск поделился в соцсетях снимком актрисы Эмбер Хёрд. Когда они были в отношениях, звезда наряжалась в образ Мерси — персонажа игры Overwatch, об этом идет речь и в недавно вышедшей биографии Маска под авторством Уолтера Айзексона.

Фото звезды в соблазнительном наряде 52-летний Илон Маск поделился на своей странице в Twitter. Давала ли право публиковать фотографию 37-летняя звезда "Аквамена" Хёрд, неизвестно.

Так, Мерси – один из самых популярных персонажей игр Overwatch компании Blizzard Entertainment. Анимационный ангел умеет исцелять и усиливать других игроков команды, обладает даром воскрешать павших, считается лекарем.

Как пишет Daily Mail, ссылаясь на книгу Айзексона "Илон Маск", Хёрд напоминала основателю Tesla вышеупомянутого персонажа. Чем именно – не отмечается. В биографии утверждается, что актриса в течение двух месяцев создавала костюм Мерси, чтобы использовать его в ролевых играх с Маском.

Эмбер Хёрд и персонаж Мерси, образ которого она косплеила

Добавим, что биография описывает отношения Маска и Хёрд токсичными и болезненными. Семья предпринимателя не любили а даже презирала актрису.

Отметим, что сама актриса на выходку бывшего возлюбленного публично не реагировала. Свой аккаунт в Twitter Хёрд удалила сразу после того, как соцсеть приобрел Маск. Напомним, после он сменил традиционный логотип на "Х".

Роман Илона Маска и Эмбер Хёрд

Отношения основателя SpaceX с актрисой завязались в период, когда она разводилась с Джонни Деппом. Роман начался в 2016 году, но общественность о нем узнала лишь спустя год. В 2018 году пара объявила о разрыве, озвученная причина – плотные графики обоих. Маск и Хёрд то расходились, то сходились, но к браку так это и не привело. Стоит добавить, что Депп во время их скандального развода и многочисленных судов обвинял Хёрд в изменах с Маском едва ли не после свадьбы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Джонни Депп выиграл длительное судебное разбирательство против своей бывшей Эмбер Хёрд. Актриса должна актеру компенсацию в размере 15 миллионов долларов по делу о клевете.