Дискваліфікована учасниця "Міс України 2023" спробувала виправдатися за ескорт та стосунки з росіянином, але отримала нову хвилю хейту

Дівчина підтвердила свої стосунки з російським бізнесменом Орловим

Конкурс "Міс Україна" у 2023 році проходив під егідою скандалу, адже кількох учасниць було "спіймано" у зв’язках з країною-агресором. За це їх дискваліфікували. Однак після оголошення переможниці одна з учасниць, яку вигнали, — Ірина Піляєва прокоментувала скандал навколо конкурсу та звинувачення на її адресу.

23-річну Ірину звинуватили у зв’язку з російським бізнесменом Олександром Орловим, який, до речі, був спонсором конкурсу краси до повномасштабного вторгнення. В інтерв’ю Ганні Олицькій у рамках її шоу в YouTube дівчина підтвердила свої стосунки з ресторатором, і щобільше, заявила, що пишається цим.

Свого обранця Піляєва приписує до "хороших росіян", зазначаючи, що він підтримує Україну та виступає проти війни. Понад те, їхні романтичні стосунки розпочалися вже під час повномасштабного російського вторгнення. І на додаток — їй 23, а він удвічі старший: Орлову — 52 роки.

"Ми не обираємо, кого нам полюбити. Ми з Олександром познайомилися задовго до війни в Києві. Відразу була "іскра", але я була у відносинах. Цієї весни ми побачилися в Європі і почали спілкуватися. Олександр – приклад для мене в усьому. допомоги людям, своєму світогляді. Для мене найважливіше, як чоловік до тебе ставиться ”, – поділилася Ірина.

Також Піляєва не погоджується з рішенням організаторів конкурсу "Міс Україна" зі своєю дискваліфікацією, а звинувачення в ескорті називає нахабною брехнею. Дівчина зазначає, що це поширений міф, який приписують всім моделям, і вона до них не відноситься.

У коментарях під відео українці не зацінили "всю правду" від Піляєвої, назвавши її нещирою та фальшивою. Також деякі користувачі зазначили, що раніше вона вела свій профіль у соцмережах російською, та й зі своїм коханим вона напевно спілкується українською. У коментарях її також називають утриманкою.

Також раніше в Україні відбувся інший популярний конкурс – національний відбір на Miss Universe. "Міс Всесвіт Україна 2023" стала киянка Ангеліна Усанова, більше про красуню "Телеграф" розповідав у цьому матеріалі.