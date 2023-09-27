Дисквалифицированная участница "Мисс Украины 2023" попыталась оправдаться за эскорт и отношения с россиянином, но получила новую волну хейта

Девушка подтвердила свои отношения с российским бизнесменом Орловым

Конкурс "Мисс Украина" в 2023 году проходил под эгидой скандала, ведь несколько участниц были "пойманы" в связях со страной-агрессором. За это их дисквалифицировали. Однако после объявления победительницы, одна из участниц, которую выгнали, — Ирина Пиляева прокомментировала скандал вокруг конкурса и обвинения в ее адрес.

23-летнюю Ирину обвинили в связи с российским бизнесменом Александром Орловым, который кстати был спонсором конкурса красоты до полномасштабного вторжения. В интервью Анне Олицкой в рамках ее шоу в YouTube девушка подтвердила свои отношения с ресторатором, и более того, заявила, что гордится этим.

Своего избранника Пиляева приписывает к "хорошим русским", отмечая, что он поддерживает Украину и выступает против войны. Более того, их романтические отношения начались уже во время полномасштабного российского вторжения. И в добавок — ей 23, а он в два раза старше: Орлову — 52 года.

"Мы не выбираем, кого нам полюбить. Мы с Александром познакомились задолго до войны в Киеве. Сразу была "искра", но я была в отношениях. Этой весной мы увиделись в Европе и начали общаться. Александр – пример для меня во всем. В помощи людям, своем мировоззрении. Для меня самое важное, как мужчина к тебе относится", — поделилась Ирина.

Также Пиляева не согласна с решением организаторов конкурса "Мисс Украина" со своей дисквалификацией, а обвинения в эскорте называет наглой ложью. Девушка отмечает, что это распространенный миф, который приписывают ко всем моделям, и она к ним не относится.

В комментариях под видео украинцы не заценили "всю правду" от Пиляевой, назвав ее неискренней и фальшивой. Также некоторые пользователи отметили, что ранее она вела свой профиль в соцсетях на русском, да и со своим возлюбленным она наверняка общается на украинском. В комментариях ее также называют содержанкой.

Также ранее в Украине состоялся другой популярный конкурс красоты – национальный отбор на Miss Universe. "Мисс Вселенная Украина 2023" стала киевлянка Ангелина Усанова, больше о красавице "Телеграф" рассказывал в этом материале.