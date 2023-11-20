У баклажановому кольорі: Гейлі Бібер вигуляла у Нью-Йорку трендове максіпальто (фото)
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Ось-ось моделі "стукне" 27 років
Американська модель Гейлі Бібер є іконою сучасної моди. Її повсякденні образи надихають дівчат по всьому світу бути в тренді, не докладаючи великих зусиль. Гейлі вдається демонструвати як стильні аутфіти зі шкіряними куртками, так і з мінісукнями.
У неділю, 19 листопада, дружина канадського співака Джастіна Бібера вийшла зі своєї квартири в Нью-Йорку у трендовому довгому пальті з широкими лацканами кольору баклажана. Осінній ансамбль також доповнювався чорним светром з v-подібним вирізом і сірою мініспідницею.
Свій лук Гейлі Бібер підкреслила прозорими чорними колготками та чорними туфлями у стилі Мері Джейн на товстому підборі, шикарними чорними сонцезахисними окулярами та шкіряною великою сумкою у тон пальта.
Варто додати, що у середу, 22 листопада, американській моделі виповнюється 27 років. Гейлі з’явилася у шлюбі голлівудського актора Стівена Болдвіна та графічного дизайнера Кенні Деодато.
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