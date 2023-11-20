У баклажановому кольорі: Гейлі Бібер вигуляла у Нью-Йорку трендове максіпальто (фото)

Ось-ось моделі "стукне" 27 років

Американська модель Гейлі Бібер є іконою сучасної моди. Її повсякденні образи надихають дівчат по всьому світу бути в тренді, не докладаючи великих зусиль. Гейлі вдається демонструвати як стильні аутфіти зі шкіряними куртками, так і з мінісукнями.

У неділю, 19 листопада, дружина канадського співака Джастіна Бібера вийшла зі своєї квартири в Нью-Йорку у трендовому довгому пальті з широкими лацканами кольору баклажана. Осінній ансамбль також доповнювався чорним светром з v-подібним вирізом і сірою мініспідницею.

Свій лук Гейлі Бібер підкреслила прозорими чорними колготками та чорними туфлями у стилі Мері Джейн на товстому підборі, шикарними чорними сонцезахисними окулярами та шкіряною великою сумкою у тон пальта.

Варто додати, що у середу, 22 листопада, американській моделі виповнюється 27 років. Гейлі з’явилася у шлюбі голлівудського актора Стівена Болдвіна та графічного дизайнера Кенні Деодато.

Гейлі Бібер вийшла зі своєї квартири у Нью-Йорку. Фото: Getty Images

Модель доповнила лук стильними окулярами. Фото: Getty Images

22 листопада Гейлі виповниться 27 років. Фото: Getty Images

Раніше ми писали, що британський актор Том Гіддлтон вийшов у світ із Зові Ештон. Зірка "Локі" покрасувався з нареченою перед фотографами на світському заході.