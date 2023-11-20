В баклажановом цвете: Хейли Бибер выгуляла в Нью-Йорке трендовое макси-пальто (фото)

Вот-вот модели "стукнет" 27 лет

Американская модель Хейли Бибер — икона современной моды. Ее повседневные образы вдохновляют девушек по всему миру быть в тренде, не прилагая к этому больших усилий. Хейли удается демонстрировать как стильные аутфиты с кожаными куртками, так и с мини-платьями.

В воскресенье, 19 ноября, супруга канадского певца Джастина Бибера вышла из своей квартире в Нью-Йорке в трендовом длинном пальто с широкими лацканами цвета баклажана. Осенний ансамбль также дополнялся черным свитером с v-образным вырезом и серой мини-юбкою.

Свой лук Хейли Бибер подчеркнула прозрачными черными колготками и черными туфлями в стиле Мэри Джейн на толстом каблуке, шикарными черными солнцезащитными очками и кожаной большой сумкой в тон пальто.

Стоит добавить, что в среду, 22 ноября, американской модели исполняется 27 лет. Хейли появилась в браке голливудского актера Стивена Болдуина и графического дизайнера Кеннии Деодато.

Хейли Бибер вышла из своей квартире в Нью-Йорке. Фото: Getty Images

Модель дополнила лук стильными очками. Фото: Getty Images

22 ноября Хейли исполнится 27 лет. Фото: Getty Images

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