В баклажановом цвете: Хейли Бибер выгуляла в Нью-Йорке трендовое макси-пальто (фото)
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Вот-вот модели "стукнет" 27 лет
Американская модель Хейли Бибер — икона современной моды. Ее повседневные образы вдохновляют девушек по всему миру быть в тренде, не прилагая к этому больших усилий. Хейли удается демонстрировать как стильные аутфиты с кожаными куртками, так и с мини-платьями.
В воскресенье, 19 ноября, супруга канадского певца Джастина Бибера вышла из своей квартире в Нью-Йорке в трендовом длинном пальто с широкими лацканами цвета баклажана. Осенний ансамбль также дополнялся черным свитером с v-образным вырезом и серой мини-юбкою.
Свой лук Хейли Бибер подчеркнула прозрачными черными колготками и черными туфлями в стиле Мэри Джейн на толстом каблуке, шикарными черными солнцезащитными очками и кожаной большой сумкой в тон пальто.
Стоит добавить, что в среду, 22 ноября, американской модели исполняется 27 лет. Хейли появилась в браке голливудского актера Стивена Болдуина и графического дизайнера Кеннии Деодато.
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