Итоги дня 11 сентября: потери на Донбассе, годовщина теракта в США, форум YES

Вечерний дайджест главных новостей 11 сентября.

COVID-19 в Украине

Коронавирус

За сутки в Украине зафиксировано 3869 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, что превышает показатель предыдущего дня более чем на 250.

День на Донбассе

День на Донбассе

По состоянию на вечер 11 сентября зафиксировано десять нарушений режима перемирия на Донбассе. В результате обстрелов со стороны оккупантов погиб военнослужащий ВСУ, восемь получили ранения и еще двое — травмы.

Самый масштабный теракт в истории

11 сентября 2002 года

Двадцать лет назад, 11 сентября 2002, в США состоялся самый масштабный теракт в истории. 19 членов сети "Аль-Каида" захватили четыре пассажирских самолета, два из которых направили на башни Всемирного торгового центра. В результате теракта погибли почти 3 тысячи мирных граждан, еще более 6 тыс. получили ранения.

Нариман Джелялов написал письмо из СИЗО

Нариман Джелялов

Замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов написал письмо из СИЗО, куда его посадили оккупационные власти Крыма шестого сентября. В нем он обратился к народу, своим друзьям и рассказал, почему его арестовали.

Второй день форума YES

Форум YES

В пятницу и субботу, 10-11 сентября, в Киеве проходил форум YES (Ялтинская европейская стратегия), в рамках которого для обсуждения важных насущных вопросов собрались известные политические и общественные деятели.

Google посвятил дудл Кристине Пизанской

Кристина Пизанская стала героиней нового дудла от Google

Кристина Пизанская стала героиней нового дудла от Google. Именно в этот день 657 лет назад родилась эта невероятная женщина, француженка итальянского происхождения, которая стала первой писательницей-феминисткой, поэтессой, философом и светским историком.