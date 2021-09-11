Укр

Итоги дня 11 сентября: потери на Донбассе, годовщина теракта в США, форум YES

Автор
Г. Лубенец
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Главные события дня Новость обновлена 11 сентября 2021, 20:57
Главные события дня

Вечерний дайджест главных новостей 11 сентября.

COVID-19 в Украине

Коронавирус
Коронавирус

За сутки в Украине зафиксировано 3869 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, что превышает показатель предыдущего дня более чем на 250.

День на Донбассе

День на Донбассе
День на Донбассе

По состоянию на вечер 11 сентября зафиксировано десять нарушений режима перемирия на Донбассе. В результате обстрелов со стороны оккупантов погиб военнослужащий ВСУ, восемь получили ранения и еще двое — травмы.

Самый масштабный теракт в истории

11 сентября 2002 года
11 сентября 2002 года

Двадцать лет назад, 11 сентября 2002, в США состоялся самый масштабный теракт в истории. 19 членов сети "Аль-Каида" захватили четыре пассажирских самолета, два из которых направили на башни Всемирного торгового центра. В результате теракта погибли почти 3 тысячи мирных граждан, еще более 6 тыс. получили ранения.

Нариман Джелялов написал письмо из СИЗО

Нариман Джелялов
Нариман Джелялов

Замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов написал письмо из СИЗО, куда его посадили оккупационные власти Крыма шестого сентября. В нем он обратился к народу, своим друзьям и рассказал, почему его арестовали.

Второй день форума YES

Форум YES
Форум YES

В пятницу и субботу, 10-11 сентября, в Киеве проходил форум YES (Ялтинская европейская стратегия), в рамках которого для обсуждения важных насущных вопросов собрались известные политические и общественные деятели.

Google посвятил дудл Кристине Пизанской

Кристина Пизанская стала героиней нового дудла от Google
Кристина Пизанская стала героиней нового дудла от Google

Кристина Пизанская стала героиней нового дудла от Google. Именно в этот день 657 лет назад родилась эта невероятная женщина, француженка итальянского происхождения, которая стала первой писательницей-феминисткой, поэтессой, философом и светским историком.

Военнослужащий ВСУ
Украина
На Донбассе за день один военнослужащий ВСУ убит, еще десять ранены и травмированы
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Военнослужащий ВСУ
На Донбассе за день один военнослужащий ВСУ убит, еще десять ранены и травмированы
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Генеральный директор «Украинской бронетехники» Владислав Бельбас
"По уровню применения инноваций конфликт на Донбассе многократно превышает Сирию или Ирак", - Владислав Бельбас, гендиректор КПП "Украинская бронетехника"
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Форум YES в 2021 году проходит в Киеве 10-11 сентября
В Киеве проходит второй день форума YES: главное (онлайн)
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Произошла трагедия в Нью-Йорке
Самый масштабный теракт в истории: 11 сентября 2001 погибли тысячи жителей США (видео)