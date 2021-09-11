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Підсумки дня 11 вересня: втрати на Донбасі, річниця теракту в США, форум YES

Автор
Г. Лубенець
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Головні події дня Новина оновлена 11 вересня 2021, 20:57
Головні події дня

Вечірній дайджест головних новин 11 вересня.

COVID-19 в Україні

коронавірус
коронавірус

За добу в Україні зафіксовано 3869 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що перевищує показник попереднього дня більш ніж на 250.

День на Донбасі

День на Донбасі
День на Донбасі

Станом на вечір 11 вересня зафіксовано десять порушень режиму перемир’я на Донбасі. В результаті обстрілу з боку окупантів загинув військовослужбовець ЗСУ, вісім отримали поранення і ще двоє — травми.

Наймасштабніший теракт в історії

11 вересня 2002 року
11 вересня 2002 року

Двадцять років тому, 11 вересня 2002, в США відбувся наймасштабніший теракт в історії. 19 членів мережі "Аль-Каїда" захопили чотири пасажирські літаки, два з яких направили на вежі Всесвітнього торгового центру. В результаті теракту загинули майже 3 тисячі мирних громадян, ще понад 6 тис. отримали поранення.

Наріман Джеляль написав лист із СІЗО

Наріман Джеляль
Наріман Джеляль

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джеляль написав лист із СІЗО, куди його посадили окупаційна влада Криму шостого вересня. У ньому він звернувся до народу, своїм друзям і розповів, чому його заарештували.

Другий день форуму YES

Форум YES
Форум YES

У п’ятницю і суботу, 10-11 вересня, в Києві проходив форум YES (Ялтинська європейська стратегія), в рамках якого для обговорення важливих насущних питань зібралися відомі політичні та громадські діячі.

Google присвятив дудл Христині Пізанської

Христина Пізанська стала героїнею нового дудла від Google
Христина Пізанська стала героїнею нового дудла від Google

Христина Пізанська стала героїнею нового дудла від Google. Саме в цей день 657 років тому народилася ця неймовірна жінка, француженка італійського походження, яка стала першою письменницею-феміністкою, поетесою, філософом і світським істориком.

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На Донбасі за день один військовослужбовець ЗСУ убитий, ще десять поранені і травмовані
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