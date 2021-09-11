Підсумки дня 11 вересня: втрати на Донбасі, річниця теракту в США, форум YES
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Вечірній дайджест головних новин 11 вересня.
COVID-19 в Україні
За добу в Україні зафіксовано 3869 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що перевищує показник попереднього дня більш ніж на 250.
День на Донбасі
Станом на вечір 11 вересня зафіксовано десять порушень режиму перемир’я на Донбасі. В результаті обстрілу з боку окупантів загинув військовослужбовець ЗСУ, вісім отримали поранення і ще двоє — травми.
Наймасштабніший теракт в історії
Двадцять років тому, 11 вересня 2002, в США відбувся наймасштабніший теракт в історії. 19 членів мережі "Аль-Каїда" захопили чотири пасажирські літаки, два з яких направили на вежі Всесвітнього торгового центру. В результаті теракту загинули майже 3 тисячі мирних громадян, ще понад 6 тис. отримали поранення.
Наріман Джеляль написав лист із СІЗО
Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джеляль написав лист із СІЗО, куди його посадили окупаційна влада Криму шостого вересня. У ньому він звернувся до народу, своїм друзям і розповів, чому його заарештували.
Другий день форуму YES
У п’ятницю і суботу, 10-11 вересня, в Києві проходив форум YES (Ялтинська європейська стратегія), в рамках якого для обговорення важливих насущних питань зібралися відомі політичні та громадські діячі.
Google присвятив дудл Христині Пізанської
Христина Пізанська стала героїнею нового дудла від Google. Саме в цей день 657 років тому народилася ця неймовірна жінка, француженка італійського походження, яка стала першою письменницею-феміністкою, поетесою, філософом і світським істориком.
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