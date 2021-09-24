Волшебные справочки: как и за сколько в Украине подделывают ПЦР-тесты и сертификаты вакцинации

Часть подделок обнаруживают у путешественников на границе, рекламу псевдосправок правоохранители также выявляют на онлайн-ресурсах

Примечательно, что в изготовлении поддельных документов заинтересованы сразу несколько сторон. Во-первых, сами граждане, которые не хотят утруждать себя процедурой прохождения ПЦР-тестов на наличие в организме вируса COVID-19, являются ярыми антивакцинаторами или не верят в действенность вакцин, однако мечтают отдохнуть на зарубежных курортах. Некоторым недобросовестным туроператорам хочется продавать вояжей побольше, потому они готовы способствовать потенциальным клиентам даже таким незаконным способом, как реализация "левых" справок. Это, во-вторых. Среди медиков находятся падкие на легкие деньги личности, взамен оказывая такую услугу, как печать на липовом бланке. Это – в третьих. Ну и, в четвертых, есть обычные махинаторы, которые могут наштамповать бумажек, договориться с "людьми в белых халатах" и выручить отпускников. Потому служителям Закона отыскать их не просто, тем не менее, периодически удается.

До недавнего времени "в тренде" были именно ПЦР-справки. Вот, к примеру, в январе Нацполиция разоблачила трех человек, подозреваемых в изготовлении и сбыте поддельных справок о прохождении теста на коронавирус, разумеется, с отрицательным результатом. В ход пошли поддельные печати одного из медицинских центров. Для выезда за границу справки изготавливали на иностранных языках. За каждую такую услугу супругам-киевлянам, привлекшим к своему "бизнесу" великовозрастного сына, клиенты платили по 500 гривен. Услуга, которую предлагали через интернет, пользовалась популярностью — до вмешательства полицейских в день удавалось реализовать не менее 70-ти фальсифицированных справок.

В апреле на Львовщине открыли три уголовных производства по факту подделки ПЦР-тестов, два из них — в отношении работников турагентств и визовых центров.

Фальшивки изготавливали в 4-х киевских лабораториях

Затем Служба безопасности обнаружила подделку тестов на коронавирус в четырех киевских частных лабораториях. Стоимость таких "срочных справок" достигала 1000 гривен. Но разве жалко таких денег, если в противном случае, вернувшись из-за границы, пришлось бы две недели провести на обязательной самоизоляции? Персонал медучреждений вносил сфальсифицированные данные в мобильное приложение «Действуй дома».

В мае поддельные результаты тестов на COVID-19 обнаружили пограничники мукачевского и черниговского отрядов. Солидного возраста гражданин Венгрии предоставил справку, в которой датой прохождения теста с отрицательным результатом значился… следующий день.

Возвращавшийся в Украину наш соотечественник также предъявил поддельный тест на COVID-19, на котором QR-код имелся, а вот информация о таком пациенте в медицинской базе отсутствовала. Выяснилось, что 35-летний украинец даже не видывал указанную в справке лабораторию.

В другом пункте пропуска въехать в Украину, предъявив сфабрикованные ПЦР-тесты, пытались 30-летний конголезец и пенсионерка из Литвы. На их тестах были указаны код одной клиники, реквизиты другого медучреждения и выдуманная фамилия врача. Всем тесты помогли "достать" знакомые.

Только за пару весенних месяцев сотрудники Госпогранслужбы обнаружили почти 100 поддельных ПЦР-тестов.

Также в мае в Днепропетровской области Служба безопасности Украины рассекретила схему выдачи медицинских справок о фейковом отсутствии антигена SARS-CoV-2.

Так выглядит бумажное свидетельство о вакцинации

Но волшебные справочки нужны были не только для пересечения государственной границы Украины, а и для перемещения граждан между подконтрольной и оккупированной территорией страны. В июне Государственная пограничная служба разоблачила схему по незаконному изготовлению и распространению тестов на COVID-19 в зоне Операции объединенных сил. Умелец из населенного пункта Меловое с помощью компьютера и принтера изготавливал необходимые документы, и через других соучастников распространял их среди граждан, которые пересекали границу в пункте пропуска "Меловое". Реализовал энное количество подделок.

В первый летний месяц разоблачили также двух предприимчивых жителей "файного міста" Тернополя, которые с помощью еще пары сообщников по заказу граждан, туристических агентств и визовых центров из разных областей Украины изготавливали поддельные справки, якобы выданные лицензированным медицинским учреждением. Схема была прибыльной, сами справки продавали по 200-500 гривен. Основными покупателями были граждане, стремящиеся выехать за рубеж на заработки.

И вот уже в сентябре на изготовлении и сбыте поддельных ПЦР-тестов на коронавирус киберполиция совместно с представителями Минцифры разоблачила представителей турагентства в Запорожье – они как могли, помогали клиентам обзавестись медицинской документацией перед поездкой за границу. С начала года снабдили псевдотестами добрую сотню путешественников.

Запорожское турагентство предлагало липовые медицинские документы ПЦР-тесты оказались поддельными ПЦР-тесты оказались поддельными

Свои услуги 25-летняя правонарушительница со своим знакомым рекламировали в групповых чатах в мессенджерах и соцсетях. Каждый тест с негативным результатом обходился запорожцам в 300-500 гривен. Они выдавались на бланках с поддельной печатью местной частной лаборатории, которая проводит исследования образцов на COVID, за подписью заведующего лабораторией. Вот только сведения в базу данных не вносились и порядковый номер справки не соответствовал порядковому номеру в учреждении. Выдано шесть десятков подобных липовых тестов.

Правоохранители провели обыски в офисе турагентства, изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, поддельные ПЦР-тесты и "черновые" записи. Наведались полицейские и в учреждение Министерства охраны здоровья.

По данному факту, как и по аналогичным, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. Решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении. Следственные действия продолжаются.

В последнее время стало выгоднее обзаводиться не тестами, а COVID-сертификатами.

В Днепре полиция изъяла оборудование и фальшивки В Днепре полиция изъяла оборудование и фальшивки

Три дня назад схему подделки международных сертификатов о вакцинации от COVID-19 разоблачили на Днепропетровщине. Людей, не желавших обезопасить свое и чужое здоровье путем вакцинации, "липовыми" сертификатами снабжали 44-летняя медработница со своим 27-летним знакомым. Расценки здесь гораздо выше: получить международный COVID-сертификат с занесением в базу данных Электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ) без вакцинации предлагали за 6000 грн. А всего за полторы тысячи гривен предлагали COVID-сертификат без внесения данных в ЕСОЗ.

Власти государства намерены ужесточить наказание за подобные правонарушения, для чего подделка COVID-сертификатов и ПЦР-тестов на коронавирус будет выведена в отдельную уголовную статью. Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Ранее "Телеграф" сообщал о разнице между "зелеными" и "желтыми" сертификатами вакцинации.