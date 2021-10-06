"Пик еще впереди!" В СНБО сделали прогноз относительно распространения коронавируса в Украине

Количество пациентов в больницах может достичь 50 тысяч

В Украине пик заболеваемости коронавирусом, в том числе из-за штамма "Дельта", прогнозируют на конец октября. Количество больных, которые попадут в это время на больничную койку, может достичь 50 тысяч человек одновременно.

Такой прогноз озвучил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время презентации системы "СОТА" во вторник, 5 октября.

По его словам, сейчас Украина находится в середине эпидемии.

"Мы сегодня находимся в середине эпидемии. Пик еще будет впереди", — заявил он.

Данилов отметил, что конец октября — начало ноября в Украине будут пиковыми по распространению коронавируса и, по их данным, количество госпитализированных пациентов может достигать 50-55 тысяч человек одномоментно. Именно поэтому уже сейчас подготовили 80 тысяч больничных коек.

В СНБО считают, что такое количество больных станет большой нагрузкой на медицинскую систему. А ближе к приближению к пику пандемии будут решать вопрос о дальнейшей работе школ и вузов. Это связано с тем, что "Дельта"-штамм сильнее поражает детей, если сравнивать с другими штаммами.

При этом никаких прогнозов по завершению пандемии Алексей Данилов делать не берется, но отметил, что сейчас система здравоохранения Украины подготовлена гораздо лучше.

Напомним, что предыдущие прогнозы украинских ученых говорили о том, что с середины октября в Украине фиксировать по 10 тысяч случаев коронавируса в сутки.

Как сообщал "Телеграф" ранее, 5 октября в Украине зафиксировали 9846 новых случаев коронавируса, что на несколько тысяч больше, чем за предыдущие сутки. При этом все больше регионов приближаются к показателям "оранжевой" зоны карантина.