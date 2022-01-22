Число заболевших "короной" в Украине продолжает стремительно расти: где ситуация с COVID хуже всего
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 6
В лидеры по количеству зараженных вышла новая область.
В Украине продолжает увеличиваться количество новых пациентов с коронавирусом. За минувшие сутки выявили 22 473 случаев заболевания. Днем ранее их было на более чем две тысячи меньше. Среди заболевших — 2838 детей.
Об этом сообщает Минздрав.
Согласно данным за пятницу:
- госпитализированы — 2608 человек (раньше — 2 226);
- выздоровели — 4610 человек (днем ранее — 4 486);
- летальных случаев — 136 (накануне — 150).
Первенство по количеству случаев держит западная Украина. В лидерах Львовщина — 3293 случая. Ивано-Франковская область, где в пятницу ввели карантинные ограничения "красной зоны" — на втором месте с 2284 случаями. На третьем — Киев (1744 человека).
Самое большое количество смертей — в Киеве (13 летальных исходов).
Новую вспышку коронавируса, в том числе связывают и со штаммом "Омикрон". По прогнозам медиков и чиновников, как писал "Телеграф", уже в феврале количество случаев заражения может превысить 50 тысяч в день. Такой прогноз назвали оптимистичным. Данные за конец 2021 года показывают, что 95% умерших от ковида были не привиты.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-