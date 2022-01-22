Укр

Число заболевших "короной" в Украине продолжает стремительно расти: где ситуация с COVID хуже всего

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Более 12% больных - дети Новость обновлена 22 января 2022, 08:27
Более 12% больных - дети

В лидеры по количеству зараженных вышла новая область.

В Украине продолжает увеличиваться количество новых пациентов с коронавирусом. За минувшие сутки выявили 22 473 случаев заболевания. Днем ранее их было на более чем две тысячи меньше. Среди заболевших — 2838 детей.

Об этом сообщает Минздрав.

Согласно данным за пятницу:

  • госпитализированы — 2608 человек (раньше — 2 226);
  • выздоровели — 4610 человек (днем ранее — 4 486);
  • летальных случаев — 136 (накануне — 150).

Первенство по количеству случаев держит западная Украина. В лидерах Львовщина — 3293 случая. Ивано-Франковская область, где в пятницу ввели карантинные ограничения "красной зоны" — на втором месте с 2284 случаями. На третьем — Киев (1744 человека).

Самое большое количество смертей — в Киеве (13 летальных исходов).

Новую вспышку коронавируса, в том числе связывают и со штаммом "Омикрон". По прогнозам медиков и чиновников, как писал "Телеграф", уже в феврале количество случаев заражения может превысить 50 тысяч в день. Такой прогноз назвали оптимистичным. Данные за конец 2021 года показывают, что 95% умерших от ковида были не привиты.

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#Украина #Коронавирус #Covid-19
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