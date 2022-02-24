Укр

США могут передать Украине больше оружия для отпора России: детали

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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ПТРК Javelin Новость обновлена 24 февраля 2022, 22:04
ПТРК Javelin

Стороны обсудили положение дел с отражением российского вторжения.

В США рассматривают возможность передачи Украине новой партии оборонительного оружия для отражения российского вторжения.

Об этом сообщает пресс-служба МИД по итогам разговора главы внешнеполитического ведомства Украины Дмитрия Кулебы с главой Государственного департамента США Энтони Блинкеном.

"Секретарь Блинкен подтвердил, что Вашингтон рассматривает поставки нового защитного вооружения для усиления оборонных возможностей Украины", — сказано в сообщении.

Отмечается, что стороны обменялись информацией о ситуации с безопасностью и положением дел в отбитии российской атаки.

Госсекретарь США также поделился со своим украинским коллегой содержанием новых санкций против России, которые были введены ради принуждения ее к миру.

Кроме того, Блинкен высоко оценил усилия украинских силовых структур и властей по защите территориальной целостности и суверенитета нашей страны.

Как сообщалось ранее, полномасштабное военное вторжение России началось в ночь на 24 февраля. При том атака произошла также с территории Беларуси.

Согласно последним данным, было зафиксировано 939 обстрелов Украины, вследствие чего повреждены 32 объекта гражданской инфраструктуры.

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