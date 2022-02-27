Укр

На севере Киева сбили два российских вертолета (фото)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Воздушные силы Украины продолжают защищать украинские земли Новость обновлена 27 февраля 2022, 15:40
Воздушные силы Украины продолжают защищать украинские земли

ПВО обезвредили еще два летающих объекта оккупантов

В воскресенье, 27 февраля, в Украине продолжается уже четвертый день ожесточенной войны наших защитников с российскими оккупантами, во время которого неподалеку от столицы украинская противовоздушная оборона сбила еще два вертолета, принадлежащих противнику из Российской Федерации.

Об этом в соцсетях сообщают местные жители, публикуя фотографии последствий уничтожения летательных аппаратов.

Еще два сбитых летальных аппарата РФ
Еще два сбитых летальных аппарата РФ

Кроме того, накануне бойцам Вооруженных Сил Украины удалось уничтожить транспортный самолет России, на борту которого находились десантники, два истребителя, а также военный вертолет. Кроме того, днем 25 февраля украинские защитники уничтожили новейший российский истребитель Су-35. Также стоит отметить, что только за первые двое суток вторжения на украинские территории российские кафиры потеряли около полутора десятков летательных аппаратов.

Напомним, что несмотря на жесткое и неожиданное нападение со стороны страны-агрессора, во время упорных боев украинские герои дали мощный отпор российским фашистам, ведь только за двое суток мы уничтожили более трех тысяч вражеских оккупантов и сотни единиц их военной техники.

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#Украина #Россия #Авиация #Літак
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