На севере Киева сбили два российских вертолета (фото)
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ПВО обезвредили еще два летающих объекта оккупантов
В воскресенье, 27 февраля, в Украине продолжается уже четвертый день ожесточенной войны наших защитников с российскими оккупантами, во время которого неподалеку от столицы украинская противовоздушная оборона сбила еще два вертолета, принадлежащих противнику из Российской Федерации.
Об этом в соцсетях сообщают местные жители, публикуя фотографии последствий уничтожения летательных аппаратов.
Кроме того, накануне бойцам Вооруженных Сил Украины удалось уничтожить транспортный самолет России, на борту которого находились десантники, два истребителя, а также военный вертолет. Кроме того, днем 25 февраля украинские защитники уничтожили новейший российский истребитель Су-35. Также стоит отметить, что только за первые двое суток вторжения на украинские территории российские кафиры потеряли около полутора десятков летательных аппаратов.
Напомним, что несмотря на жесткое и неожиданное нападение со стороны страны-агрессора, во время упорных боев украинские герои дали мощный отпор российским фашистам, ведь только за двое суток мы уничтожили более трех тысяч вражеских оккупантов и сотни единиц их военной техники.
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