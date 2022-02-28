Самые "горячие" точки - появилась свежая карта боев с россиянами в Украине

Войска РФ пытаются продвинуться, но их отбрасывают

Украина пятый день обороняется от агрессии Российской Федерации. Российским войскам удалось захватить несколько населенных пунктов, но украинские воины продолжают сдерживать агрессора.

В сети на сайте Liveuamap появилась карта столкновений с захватчиками. Отметим, что это не официальные данные, а основанные, в том числе и на сообщениях от пользователей в соцсетях.

Данные сайта включают в себя информацию по видам атак и горячим точка по Украине.

Карта российской агрессии в Украине

Доступен просмотр также и по отдельным регионам. В Харькове, который находится почти на границе красной зоны продолжаются обстрелы.

Слобожанщина

Юг и Донбасс

Север и столица Украины

Войска оккупантов не только атакуют военны и инфраструктурные объекты, теряя большое количество людей и техники, но и с оружием накидывается на местных жителей — расстреливая при отказе подчиняться.

Крупный город Бердянск на юге Украины враг временно оккупировал.

Как ранее писал "Телеграф" в Беларуси начались переговоры между Украиной и Россией. В украинской делегации шесть человек, среди которых глава Минобороны и советник руководителя Офиса президента.