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Самые "горячие" точки - появилась свежая карта боев с россиянами в Украине

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
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Войска оккупантов
Войска оккупантов

Войска РФ пытаются продвинуться, но их отбрасывают

Украина пятый день обороняется от агрессии Российской Федерации. Российским войскам удалось захватить несколько населенных пунктов, но украинские воины продолжают сдерживать агрессора.

В сети на сайте Liveuamap появилась карта столкновений с захватчиками. Отметим, что это не официальные данные, а основанные, в том числе и на сообщениях от пользователей в соцсетях.

Данные сайта включают в себя информацию по видам атак и горячим точка по Украине.

Карта российской агрессии в Украине
Карта российской агрессии в Украине

Доступен просмотр также и по отдельным регионам. В Харькове, который находится почти на границе красной зоны продолжаются обстрелы.

Слобожанщина
Слобожанщина
Юг и Донбасс
Юг и Донбасс
Север и столица Украины
Север и столица Украины

Войска оккупантов не только атакуют военны и инфраструктурные объекты, теряя большое количество людей и техники, но и с оружием накидывается на местных жителей — расстреливая при отказе подчиняться.

Крупный город Бердянск на юге Украины враг временно оккупировал.

Как ранее писал "Телеграф" в Беларуси начались переговоры между Украиной и Россией. В украинской делегации шесть человек, среди которых глава Минобороны и советник руководителя Офиса президента.

Теги:
#Россия #Карта #Вторжение
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