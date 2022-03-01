Если оказался под завалом или дом может обрушиться: инструкция первоочередных действий

Советы от Министерства здравоохранения по поведению в случае ЧС

Российские захватчики уже шесть дней продолжают обстреливать мирные города Украины. Часть зданий после их атак имеют риск обрушения.

В украинском Минздраве подготовили инфографику, как действовать в случае риска обвала здания.

Первый совет — бежать. Для спуска вниз лучше выбрать ступени. Деньги и документы нужно брать, если это вас не замедлит. Про риск обвала необходимо предупредить соседей, а после выхода из здания — отойти на безопасное расстояние.

Если возможности выйти из здания нет — нужно занять выгодную позицию (в дверном проеме или углу), держитесь подальше от окон и по возможности перекройте коммуникации.

Что делать при риске обвала здания

В случае если вас завалило в разрушенном доме нужно позвать на помощь, если вас никто не слышит — попробуйте освободить руки и ноги, незначительно разобрать завал и снова позвать на помощь. Если вас никто не слышит — окажите себе помощь по необходимости и пытайтесь привлечь внимание или вызвать помощь разными способами. Постарайтесь избежать переохлаждения.

Что делать если завалило в здании

Ранее "Телеграф" публиковал ряд рекомендаций, которые могут пригодиться в военное время: