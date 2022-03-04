В НАТО сделали заявление по поводу ситуации с Запорожской АЭС

Члены НАТО считают необходимостю срочное завершения войны в Украине.

На ситуацию в Энергодаре, где российские оккупационные войска начали атаку на Запорожскую атомную электростанцию, отреагировали представители НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что на встрече глав МИД, будет обсуждаться и вопрос штурма АЭС.

Столтенберг отметил, что НАТО считает, что бои вокруг запорожской АЭС являются подтверждением необходимости срочного завершения боевых действий в Украине.

Ранее "Телеграф" сообщал, что оккупационные войска подошли к Энергодару 2 марта, тогда местные жители перекрыли дорогу и заставили россиян отступить.

Однако 3 марта вражеские войска вновь вернулись и, похоже, пошли на штурм. По сообщениям Орлова колонна из около 100 единиц техники попыталась прорваться в город, а на блокпосте вспыхнул серьезный пожар. К счастью, пожар на Запорожской АЭС удалось ликвидировать, и жизням украинцев ничего не угрожает. Также согласно данным наблюдательных систем — радиационный фон в Украине и Запорожской области находится в пределах нормы.

Считается, что в случае взрыва на станции ударная волна и радиация могут распространиться аж до российского Урала.