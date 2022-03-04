Укр

В НАТО сделали заявление по поводу ситуации с Запорожской АЭС

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
253
Запорожская АЭС Новость обновлена 04 марта 2022, 11:44
Запорожская АЭС

Члены НАТО считают необходимостю срочное завершения войны в Украине.

На ситуацию в Энергодаре, где российские оккупационные войска начали атаку на Запорожскую атомную электростанцию, отреагировали представители НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что на встрече глав МИД, будет обсуждаться и вопрос штурма АЭС.

Столтенберг отметил, что НАТО считает, что бои вокруг запорожской АЭС являются подтверждением необходимости срочного завершения боевых действий в Украине.

Ранее "Телеграф" сообщал, что оккупационные войска подошли к Энергодару 2 марта, тогда местные жители перекрыли дорогу и заставили россиян отступить.

Однако 3 марта вражеские войска вновь вернулись и, похоже, пошли на штурм. По сообщениям Орлова колонна из около 100 единиц техники попыталась прорваться в город, а на блокпосте вспыхнул серьезный пожар. К счастью, пожар на Запорожской АЭС удалось ликвидировать, и жизням украинцев ничего не угрожает. Также согласно данным наблюдательных систем — радиационный фон в Украине и Запорожской области находится в пределах нормы.

Считается, что в случае взрыва на станции ударная волна и радиация могут распространиться аж до российского Урала.

Теги:
#НАТО #Россия #Запорожская АЭС #Война #Йенс Столтенберг #Столтенберг
Президент настроен весьма решительно
Политика
"Русские люди, как это вообще возможно?": новое обращение Зеленского
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Президент настроен весьма решительно
"Русские люди, как это вообще возможно?": новое обращение Зеленского
Дата публикации
Категория
От школы остались только кирпичики
В Житомире российские нацисты разбомбили школу (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Бои еще продолжаются
Потери россии на 9-й день войны: почти 10 тысяч солдат и 2 тысячи единиц военной техники
Дата публикации
Категория
Алексей Резников
"В эти дни происходит перелом ситуации": глава Минобороны выступил с обращением
Дата публикации
Категория
россия продолжает предпринимать попытки сломить украинцев
Война — день 9: россия обстреливает мирные города, но теряет технику пачками (обновляется)