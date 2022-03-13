В россии назвали дату новых переговоров с Украиной
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Обе стороны сделали обнадеживающие заявления.
Представители россии сообщили, что очередной раунд переговоров с Украиной о прекращении войны должен состояться в понедельник, 14 марта. Украинская сторона эту дату еще не подтвердила, отметив, что переговоры состоятся в ближайшее время.
Вероятную дату озвучил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передают "РИА Новости".
Следует отметить, что после третьего раунда переговоров украинской и российской делегаций по прекращению военных действий в Украине обе стороны озвучили обнадеживающие заявления. В частности, член российской делегации Леонид Слуцкий, отметил, что "градус напряжения снижается".
А переговорщик от Украины, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что стороны приближаются к компромиссу о мирном соглашении, а четвертый раунд состоится в ближайшие дни.
Напомним, что формат украинско-российских переговоров изменился – теперь будут созданы специальные рабочие подгруппы.
Ранее "Телеграф" сообщал, что член украинской делегации в переговорах Давид Арахамия высказал четкую позицию Украины по Донбассу и Крыму.