В россии назвали дату новых переговоров с Украиной

Обе стороны сделали обнадеживающие заявления.

Представители россии сообщили, что очередной раунд переговоров с Украиной о прекращении войны должен состояться в понедельник, 14 марта. Украинская сторона эту дату еще не подтвердила, отметив, что переговоры состоятся в ближайшее время.

Вероятную дату озвучил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передают "РИА Новости".

Следует отметить, что после третьего раунда переговоров украинской и российской делегаций по прекращению военных действий в Украине обе стороны озвучили обнадеживающие заявления. В частности, член российской делегации Леонид Слуцкий, отметил, что "градус напряжения снижается".

А переговорщик от Украины, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что стороны приближаются к компромиссу о мирном соглашении, а четвертый раунд состоится в ближайшие дни.

Напомним, что формат украинско-российских переговоров изменился – теперь будут созданы специальные рабочие подгруппы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что член украинской делегации в переговорах Давид Арахамия высказал четкую позицию Украины по Донбассу и Крыму.