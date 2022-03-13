Укр

В россии назвали дату новых переговоров с Украиной

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
716
Переговоры о прекращении войны могут состояться 14 марта Новость обновлена 13 марта 2022, 20:33
Переговоры о прекращении войны могут состояться 14 марта

Обе стороны сделали обнадеживающие заявления.

Представители россии сообщили, что очередной раунд переговоров с Украиной о прекращении войны должен состояться в понедельник, 14 марта. Украинская сторона эту дату еще не подтвердила, отметив, что переговоры состоятся в ближайшее время.

Вероятную дату озвучил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передают "РИА Новости".

Следует отметить, что после третьего раунда переговоров украинской и российской делегаций по прекращению военных действий в Украине обе стороны озвучили обнадеживающие заявления. В частности, член российской делегации Леонид Слуцкий, отметил, что "градус напряжения снижается".

А переговорщик от Украины, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что стороны приближаются к компромиссу о мирном соглашении, а четвертый раунд состоится в ближайшие дни.

Напомним, что формат украинско-российских переговоров изменился – теперь будут созданы специальные рабочие подгруппы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что член украинской делегации в переговорах Давид Арахамия высказал четкую позицию Украины по Донбассу и Крыму.

Теги:
#Украина #Россия #Переговоры #Война #Дата
Александр Конанов помогал украинским военным с 2014 года
Украина
Россияне расстреляли известного волонтера прямо в инвалидной коляске
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Александр Конанов помогал украинским военным с 2014 года
Россияне расстреляли известного волонтера прямо в инвалидной коляске
Дата публикации
Категория
Российский бомбардировщик/Иллюстративное фото
россия потеряла бомбардировщик при налете на Чернигов
Дата публикации
Категория
Переговоры о прекращении войны могут состояться 14 марта
В россии назвали дату новых переговоров с Украиной
Дата публикации
Категория
Мариуполь после обстрелов
Арестович рассказал, почему оккупантов еще не уничтожили возле Мариуполя
Дата публикации
Категория
Война россии против Украины продолжается
Война – день 18: россияне теряют войска и ударили крылатыми ракетами по Яворовскому полигону (обновляется)