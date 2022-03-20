Российские оккупанты ведут себя жестче, чем фашисты в 41-м: жрут, пьют и расстреливают людей

Местные жители тем временем чинят трофейную технику и передают ее ВСУ

Свидетельства о зверствах немецких фашистов на территории нашей страны в годы Второй мировой войны сохранились, в большинстве своем, в памяти очевидцев. Да, какая-то часть фактов попала в тогдашнюю прессу, пополнив доказательную базу для Нюрнбергского процесса, что-то было описано в мемуарах, малая доля оказалась запечатлена в фото- и кинохронике советских документалистов и личных архивах захватчиков.

Нынче же существует масса видеоподтверждений преступлений посланцев кровавого российского диктатора адольфа путина: бомбежки и артобстрелы жилых районов, объектов социальной инфраструктуры, грабежи и расстрелы мирного населения, применение запрещенных видов оружия. И все это вскоре пригодится для нового трибунала.

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Сегодня – 25 день русско-украинской войны, в которой "мышебратья" не жалеют ни стариков, ни женщин, ни детей, ни больных.

"Позвонила родственница из райцентра Талалаевка Черниговской области, — после разговора с ней просто волосы дыбом, — рассказала "Телеграфу" жительница Днепра Наталья Гармаш. — Оккупанты ведут себя даже жестче, чем фашисты в 41-м! Расстреляли на площади голову общины, разграбили все магазины, вынесли из домов, все что попало под руку, подавили танками все машины, даже с людьми внутри… Жители поселка сидят по погребам, питаются оставшимся от запасов. От ярости и ненависти сжимаются кулаки, просто невозможно было представить, что в современном мире могут существовать такие ублюдки. Уничтожать их, как вонючих тараканов, как паскудную тлю на огороде, как саранчу, уничтожающую все живое. Смерть противникам!".

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Кроме того, рассказывает женщина, российские оккупанты уже вырезали в поселке всех свиней, изловили кур, позабирали в домах самогонку, целый день жрут и пьют, как из голодного края. "А рашистов этих просто без счета – идут и идут. Люди из хат не выходят, даже свет боятся включать, окна завесили одеялами. Четверо селян на днях пробовали выехать на работу на ферму, их машину расстреляли, один погиб, трое ранены. Магазин разграблен и пуст, в соседнем селе банка какой-то тюльки стоит 100 гривен. Денег у жителей нет, потому что банк не работает. На днях пришли домой к бывшему правоохранителю – забрали, хотя женщина и ребенок на коленях просили оставить".

Помните: "Матка, курка, млеко, яйка..."?

Пгт Талалаевка находится в Черниговской области на границе с Сумской областью. Здесь проживало около 5 тысяч человек. Примечательно, что под немецкой оккупацией селение находилось ровно 2 года: с 16 сентября 1941-го до 16 сентября 1943 года. Сколько времени здесь будут беспредельничать "несущие руZZкий мир" нынче?

Черниговщина и страдает, и борется

А вот в ином районе Черниговщины местные мастера-золотые руки успешно восстанавливают трофейную вражескую военную технику и передают ее на службу Вооруженным Силам Украины. Об этом регулярно сообщает сайт "Газета "Срібнянщина", вещающий о новостях Сребнянской территориальной общины Прилукского района.

Трофейная техника

Так, 8 марта появился пост, сопровождаемый фотографиями об отбитом у врага КамАЗе, который здешние умельцы несколько дней приводили в порядок. "Техника нуждалась в серьезном ремонте. И все сделали в максимально короткие сроки. Разве что обгоревший кузов оставили как есть, не красили. Зато об автографе на кабине не забыли. Что накипело на душе – то и написали. КамАЗ загрузили трофейными снарядами, которые оставались в общине, и сегодня отправили в воинскую часть Вооруженных Сил Украины. Машина и груз доставлены по назначению".

КамАЗ перешел на сторону ВСУ

12 марта журналисты рассказали о ремонте трофейной "мотолыги" – так в обиходе военные называют "многоцелевой тягач легкий бронированный МТ-ЛБ". "Сребнянские механики в мирное время ремонтировали преимущественно сельскохозяйственную технику, поэтому им совсем непросто было разобраться с "мотолыгой", не похожей ни на один из тракторов. Но с ремонтом справились на отлично". Ну и неиспользованные вражеские снаряды для реактивной системы залпового огня "Ураган" также решили "переориентироваться" и теперь будут крушить самих рашистских захватчиков.

Восстановленная техника пригодится

А вот сообщение от 14 марта: "Еще два автомобиля российских оккупантов после ремонта в Сребнянской общине отправлены в воинскую часть Вооруженных Сил Украины. Так, почти в новом КамАЗе с пробегом 2,5 тысячи километров пришлось заменить задний мост, заварить многочисленные шаровые пробоины в автоцистерне. Обе машины уже прибыли к месту назначения". Завершают ремонтные работы местные умельцы с помощью кистей и баллончика с правильной краской, напрочь стирая с техники зловещие кремлевские символы.

Это и так все знают

15 марта новости из Сребнянской общины стали еще интереснее – как оказалось, в одном из сел в плен сдались 6 российских вояк во главе с майором-разведчиком, узнав печальную судьбу своих "товарищей по оружию". Убеждали, что они тоже не знали, куда и зачем ехали, и что "не виноватые они".

Жертвы путинской агрессивной политики

16-го марта оккупанты через Сребрянскую общину "сделали" ценный подарок для ВСУ — КУНГ (кузов-прицеп), предположительно используемый для питания радиолокационной техники или аэродромного обслуживания самолетов и вертолетов. Умелым рукам украинцев оставалось только подремонтировать ходовую часть прицепа.

Трофейный кунг пригодится ВСУ

Ну а та вражеская техника, которая уже не подлежит восстановлению и ремонту, пойдет на переплавку и в дальнейшем станет каким-нибудь мирным и полезным изделием.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что кровавый диктатор путин, увидев провал военной кампании в Украине, подумывает принести в жертву своего беларусского сообщника лукашенко.