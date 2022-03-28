Истощаются и теряют позиции: военный обозреватель оценил шансы Украины на победу в войне

Планы Кремля по Украине уже провалились.

Российско-украинская война точно закончится безусловной победой Украины и Кремлю никак не удастся реализовать свои планы, однако о скором завершении боевых действий пока говорить рано.

Об этом в интервью "Телеграфу" сообщил военный обозреватель и блогер Александр Коваленко ("Злой одессит").

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По словам военного обозревателя, фактически, Украина победила в войне еще в феврале 2022 года, когда остановила первую волну масштабного вторжения, не дав реализоваться планам Кремля и на десятую их часть.

"Командование выбрало достаточно выверенную тактику, базирующуюся на ведении оборонных действий. И только к середине марта начались точечные контрнаступательные действия. Фактически мы можем наблюдать за тем, как ВСУ реализуют тактику истощения противника, с контрнаступлением в наиболее уязвимых местах", — отметил Александр. Коваленко.

Блогер добавил, что с учетом того, что Украине противостоит враг со значительно большим человеческим и техническим ресурсом, тактика украинских военных наиболее уместна и оправдывает себя на все 100%.

Напомним, украинские защитники за последние несколько дней перешли в контрнаступление на ряде направлений возле Харькова, где была освобождена Малая Рогань и завершается зачистка Ольховки от остатков российских войск. Кроме того, от российской армии освободили город Ирпень в Киевской области.

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