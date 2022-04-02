Как россиянину правильно сдаться в плен: видеоинструкция для оккупантов
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Пояснения по сдаче в плен создают и юристы, и простые украинцы
Украинские военные освобождают населенные пункты, отбрасывая силы оккупантов как на севере, так и на юге. Выжить в Украине российские оккупанты могут сдавшись в плен — для них разработали специальную инструкцию.
Ассоциация юристов Украины создала понятную инфографику, в которой объяснили, что сдаться в плен оккупанты могут как ВСУ, так и силам терробороны, Нацполиции и СБУ.
Сдача происходит в четыре этапа:
- оружие отбрасывается в сторону,
- человек становится прямо,
- руки поднимаются или используется белый флаг,
- нужно громко кричать "сдаюсь" или "миллион".
Отметим, что инструкция также касается и белорусских военных, если они решат вступить в войну на стороне рф. Кроме этого в ней есть пункты про групповую сдачу в плен и гарантии для военнопленных.
Также инструкцию выпустили в видео формате. Оккупантам напоминают, что если они сдаются с техникой — сдающиеся должны стоять перед ней, а двигатель должен быть заглушен.
В сети публикуют также и "народные" инструкции — просто и понятно.
Для желающих сдаться в плен есть также телеграм-каналы и специальные телефоны для связи. Пленных затем обменивают на украинских воинов, захваченных врагами.
Попадание в плен может стать возможностью выжить — к россиянам отношение изменилось еще после начала полномасштабного вторжения рф в Украину 24 февраля. С тех пор как Вооруженные силы Украины контратакуют врага и освобождают населенные пункты, становится известно о зверствах на временно оккупированных территориях.
Так, "Телеграф" публиковал свидетельства жестокости оккупантов в Буче.