Геноцид в Буче: создадут ли в Украине свой «отряд возмездия» и как нам поможет опыт Израиля

Кто и как поможет Украине в наказании военных преступников из рф

После освобождения города Буча к западу от Киева стало известно об отношении российских военных к мирным жителям Украины. Оккупанты не только устроили массовые грабежи и мародерства, но и просто убивали и пытали мирных жителей.

Все это вызвало максимально жесткое возмущения украинцев. В соцсетях даже заговорили о создании некоего спецподразделения, которое бы даже после войны занималось поиском и наказанием лиц, совершивших эти военные преступления вне зависимости от места их проживания.

В этом плане многие призвали использовать опыт Израиля.

"Телеграф" решил разобраться, какую модель могут позаимствовать украинские спецслужбы у Израиля в борьбе с военными преступниками, достать которых официально не представляется возможным.

Легион смерти Израиля: первый опыт

Несомненно, наиболее известной страной, не стесняющейся проводить свои силовые операции против врагов государства, сегодня является Израиль. Опыт подобных операций насчитывает более 60 лет.

Впервые о готовности и возможности проводить силовые спецоперации против врагов Израиля за его пределами, мир узнал в 1960 году, когда в столице Аргентины Буэнос-Айресе был похищен экс-офицер СС Адольф Эйхман. В годы Второй мировой войны Эйман возглавлял "еврейский отдел", который отвечал за геноцид против еврейского народа и оказался лично причастен к гибели нескольких миллионов евреев.

Адольф Эйхман

Эйхман был похищен агентами Моссада в мае 1960 года и доставлен в Израиль, что официально было признано премьер-министром. После суда в ночь на 1 июня 1962 года Эйхмана повесили.

"Гнев Божий" по-израильски

Впрочем, операцию похищения Эйхмана все же нельзя назвать именно работой "легиона смерти" по ликвидации врагов государства, под это описание куда больше подходит называемая операция "Гнев Божий" стартовавшей после 1972 года.

Последовавшие за этим события, растянувшиеся на 20 лет, стали самым зримым свидетельством существования у Израиля профессиональных ликвидаторов и самой известной подобной спецоперацией.

В ходе теракта 5-6 сентября 1972 года члены палестинской террористической организации "Черный сентябрь" убили 11 израильских спортсменов прямо во время Олимпиады в немецком Мюнхене. Хотя трое из 8 террористов были пойманы, через месяц их отпустили в обмен на захваченных пассажиров авиарейса компании "Люфтганза".

Израильское общество тогда также громко (как сейчас украинское) требовало возмездия для террористов. По данным СМИ, тогда был создан "Комитет-Х" во главе с премьер-министром Израиля Голдой Меир и министром обороны Моше Даяном, а "Моссад" сформировал спецгруппу "Божий Гнев".

Первого из предполагаемых организаторов теракта убили уже 16 октября 1972 года, а к июню 1973 года 13 человек из списка на ликвидацию были уже мертвы. Последняя ликвидация в рамках данной операции возмездия была осуществлена в 1992 году – тогда убили главу разведки Организации освобождения Палестины Атеф Бсейсо.

Правда не все предполагаемые цели операции были в итоге ликвидированы. Сама операция оценивается весьма неоднозначно, некоторые из целей как заявляется, были ликвидированы "по ошибке".

Возмездие за Бучу: кто может нанести удар

Но кто может стать членом того самого "легиона возмездия" по-украински? Ответ на это могут дать две спецоперации все того же "Моссада".

Первая из них, "Весна молодости", произошла в ночь с 9 на 10 апреля 1973 года. Тогда высадившиеся в Бейруте силы спецподразделений армии Израиля "Сайерет Маткаль", "Шайетет 13", бригад "Цанханим" и "Нахаль" нанесли удар по штаб-квартире "Движения за национальное освобождения Палестины" и "Народного фронта освобождения Палестины". В ходе спецоперации, по данным Израиля, были убиты более 20 террористов, в том числе 3 высокопоставленных члена указанных организаций.

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То есть для проведения своих акций Израиль при необходимости привлекает подразделения спецназа, подчиняющиеся армии Израиля, хотя и имеет свое спецподразделение, известное как "Кидон" (Копье).

Операция "Моссада" по ликвидации лидера военного крыла "ХАМАС" Махмуда аль-Мабхуха 19 января 2010 года в городе Дубаи (ОАЭ), оценивается как весьма неоднозначная.

С одной стороны, цель была ликвидирована – мужчина был парализован с помощью лекарства и электрошокера, а затем задушен подушкой прямо в своем гостиничном номере.

С другой же стороны, в ходе расследования полиция ОАЭ вышла на след группы ликвидаторов и установила не менее 11 агентов "Моссада", так или иначе участвовавших в этой операции.

При этом в ходе ликвидации были использованы паспорта Великобритании, Ирландии, Франции, Германии и Австралии, что осложнило дипломатические отношения Израиля с этими странами.

Впрочем, выводы из данной операции "Моссад" похоже сделал, во всяком случае при ликвидации иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде 28 ноября 2020 года, главную роль сыграл дистанционно управляемый пулемет в авто, взорвавшемся после стрельбы.

Вместе с тем, пока источники в силовых ведомствах говорят, что возможность создания подобного легиона если и будет рассмотрена, то только после окончания войны. Сейчас все усилия, в том числе подразделений ССО, брошены на борьбу на линии фронта. В ближайшие несколько недель ожидается настоящая мясорубка на донбасском направлении с попыткой захвата крупных городов Мариуполь, Славянск, Северодонецк, Краматорск и других.

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Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский уже назвал случившееся в Буче военным преступлением со стороны РФ. https://telegraf.com.ua/politika/2022-04-03/5701354-na-zverstva-rossiyan-v-ukraine-otreagiroval-izrail