От украинцев-"неонацистов" до экспансии США: как в Кремле менялись оправдания войны в Украине

В Кремле фантазировали и про "засилье неонацистов в Украине", и про "притеснения жителей Донбасса"

На фоне непрекращающихся зверств российской армии в Украине в Кремле пытаются найти своим действиям новые и новые оправдания. По поводу целей так называемой "спецоперации" в Украине уже высказывался путин, его пресс-секретарь Песков, министр обороны Шойгу, глава мид рф Лавров. При чем версии у всех разные и то и дело меняются.

"Телеграф" вспомнил, какими "причинами" кровожадная российская власть пыталась оправдать войну в Украине с начала и до сегодняшнего дня.

Итак, изначально российские власти заявляли, что целью войны в Украине является "демилитаризация и денацификация Украины" Об этом заявил пресс-секретарь президента рф Дмитрий Песков 24-го февраля.

путин же тогда заявил, что целью "спецоперации" является "защита жителей Донбасса, притесняемого киевской властью". По его словам, война россии в Украине обеспечивает "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Затем о том, что основной целью "спецоперации в Украине" является "денацификация" Песков опять поведал миру 29 марта.

А вот министр обороны россии Сергей Шойгу 29 марта заявил, что главной целью "спецоперации" рф в Украине освобождение так называемых "ЛНР" и "ДНР".

"Основные задачи первого этапа специальной военной операции на Украине выполнены: армии Украины нанесен существенный урон. Это позволяет сосредоточить усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса", — заявил тогда российский министр.

8 апреля Песков уже назвал целью войны в Украине — внимание! — предотвращение третьей мировой войны.

"Представьте ситуацию, когда член НАТО, Украина, думая о возвращении Крыма, нападает на россию и на российский Крым. Применяя статью 5 Устава НАТО, обладающим ядерным оружием странам НАТО придется защищать Украину, могла бы быть третья мировая война. Что сейчас осуществляется — это защита нас от любой потенциальной угрозы такой войны", — выдал спикер российского президента.

Глава же российского МИД Сергей Лавров о "денацификации" Украины как-то позабыл и 11 апреля, заявил, что целью российской спецоперации является желание рф покончить с "доминированием США в мире".

12 апреля путин заявил, что причиной так называемой "спецоперации" в Украине стал якобы "разросшийся в Украине неонацизм". При этом он назвал действия российской армии в Украине "благородными". Этим словом он, очевидно, характеризует изнасилование младенца российским солдатом и массовые изнасилования украинских женщин российскими оккупантами.

Напомним, что новый данные о зверствах россиян в Украине поступают ежедневно. Так, в Буче кадыровцы могли посреди улицы расстрелять родителей на глазах у детей.

В то время как неподалеку от Макарова под Киевом нашли автомобиль с убитыми женщинами и детьми, — их расстреляли из БМП при попытке эвакуации.